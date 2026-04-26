李盛林牧師離世｜病友家屬指Mo爸早上戴氧氣罩能揮手　下午成永別

【李盛林牧師/阿mo/mo爸爸/李盛林/李啟言/牧職神學院】2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在康復治療，其父親李盛林牧師一直透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度。李盛林生前曾任牧職神學院院長及教務長及香港神學教育協會主席，學院今午（25日）公布他離世的消息。



有網民在社交平台發文指，其患有血癌一度留醫的丈夫，正是李盛林的鄰床病友，她指該間實際是普通病房，並非外界所指的ICU病房。她又指，今早帶同丈夫離開病房時，李盛林牧師已戴上氧氣罩，但沒想到當時的揮手已成永別，她下午三時許回病房後，發現隔壁床上無人，才得知李盛林牧師剛剛離世的消息。



2025年4月25日下午近3時，牧職神學院公布李盛林（右一）同日離世。（阿Mo IG照片）

李盛林牧師上周末因身體不適入院接受治療，期望醫生治療能止住嘔吐及退燒。（Derek Li FB圖片）

李盛林4月19日已因嘔吐及發燒入院治療

李盛林牧師過去三年多以來，一直準時發出代禱信，向外界交代兒子的康復進度，直至今年三月首次不準時，解釋因二月中疑檢查出慢性心血管病，更感嘆「不確定自己能陪兒子走多長的路」，他直至4月19日發表最後一封代禱信，附上一張「打豆」抽血的相片，並透露因嘔吐及發燒入院。

網民Ｍandy稱，她患有血癌的丈夫正是李盛林的鄰床房友。（Threads／mandylau55圖片）

網民︰丈夫是李盛林鄰床房友 今早離別時已戴氧氣罩

至今午李盛林牧師離世消息公布後，一位名為Ｍandy的女子在社交平台發文指，她患有血癌的丈夫正是李盛林的鄰床病友，但指在普通病房留醫，並非外界所指的ICU病房。她憶述指，今早10時坐巴士往仁安醫院前，特地去買旗做善事，貼紙上印有宗教團體「彼此照亮」字句，打算向李盛林分享。她續指後來帶同丈夫一度離開病房時，李盛林已戴上氧氣罩，但仍有揮手，沒料已成永別。

嗰陣我仲天真咁跟師母講李牧師可能好似我前奶奶咁，頂多住幾個月醫院就出得返，我帶老公離開醫院時仲跟佢哋揮手再見，嗰陣牧師已經戴了氧氣罩。 Ｍandy Lau

Ｍandy稱，今早特地購買「彼此照亮」的旗幟的貼紙，打算向李盛林分享。（Threads／mandylau55圖片）

下午三時許回病房已發現床上無人 方得知李盛林離世

直至今午三時許，該網民陪伴丈夫回到醫院，發現隔壁病床無人，原以為李盛林已轉移病房，惟他的妻子正與一群人禱告，才得知離世的消息。她想到丈夫入院第二周便與李盛林成為鄰床病友，間中一起聊天，她亦每日打招呼，便感到非常難過，期望大家會一起為他們一家禱告。