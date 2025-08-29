的士車隊｜有司機私下組隊繞平台接客：淨係接公司啲單唔夠交車租

五支的士車隊上月獲政府發牌，現已投入服務一個月。《香港01》發現，有的士車隊司機繞過公司平台，透過私人電話號碼，與不同的司車隊公司的司機組隊接客，記者今日（29日）下午成功透過電話號碼叫車，前來接客的的士屬星群車隊車輛，未見有出現不按咪錶收費的情況出現。該名司機稱，倘若只接公司平台安排的訂單，相信連每天1,000元的車租亦難以負擔。被問會否擔心私下組隊接單會受到公司處罰，他說「炒晒我哋囉」。



記者今午致電社交平台顯示的私人號碼叫車，由葵芳新都會廣場前往港珠澳大橋，前來接客的的士屬星群車隊車輛。（香港01記者攝）

《香港01》在社交平台發現，有的士車隊的司機繞過平台，讓客人透過私人電話號碼向他們叫車。記者今午致電該號碼叫車，由葵芳新都會廣場前往港珠澳大橋，前來接客的的士屬星群車隊車輛，於約定時間前已到達現場，全程收費按咪錶計為$205。

的士車隊司機稱，單靠公司平台安排的訂單的話，連每天的車租1,000元亦難以負擔。（香港01記者攝）

該名司機稱，他和朋友與數名來自不同車隊的司機私下有一個群組，朋友在接單後會在群組「嗌出嚟」，讓他們鬥快搶單。他表示，透過該私人號碼向他們下單的客人一般路程較遠，其中有由市區往返機場或港珠澳大橋的客人，他說一天所能接到的訂單數量不定，但以前往機場的訂單來計算，有三至四單的話便算理想。

他又稱，一星期要工作7天，每天需工作12小時。他說，每天需向公司支付車租1,000元，若只接公司平台安排的訂單的話，則連每天的車租都難以負擔。他表示，不清楚平台是否允許他們私下組隊接單，被問會否擔心受到公司處罰，他說「炒晒我哋囉」。