免試簽駕照｜疑因粵車南下需求增　早上排翌日籌　內地排隊黨長駐

粵車南下上月實施，內地駕駛者必須持有香港駕駛執照才能申請，懷疑因此令運輸署「免試簽發香港駕駛執照」，即即俗稱「吸牌」的需求急增。在金鐘的香港牌照事務處附近的街道，近日有人通宵紥營、露宿等候取籌。到今早（6日）7時30分近百人排隊，部分帶上行李箱，並自備摺凳坐下，運輸署職員在場維持秩序。



有自稱是本地代辦的「排隊黨」稱，自粵車南下政策推出後，內地「排隊黨」的人數大幅上升，由以往佔三成輪候者增至六成，並由旅遊巴接送。她斥責運輸署不作為，任由「黑工代辦」大行其道，已向署方反映情況，但未獲理會。到早上10時30分，該名本地「排隊黨」已排隊輪候翌日（7日）上午籌，隊伍約有30人。



運輸署原定去年12月或之前全面推行網上預約免試簽發櫃位服務，現場不設派籌，近日表示預計推遲至3月實施。《香港01》正向運輸署查詢如何應付近日急增需求，亦向入境處查詢如何加強打擊內地訪客來港代辦駕照。



早上約7時30，近百人在牌照事務處位處的統一中心門口排隊，輪候免試簽發香港駕駛執照即日辦理籌號。（董素琛攝）

早上約7時30，近百人在牌照事務處位處的統一中心門口排隊，有人自備摺凳。（董素琛攝）

運輸署職員在場維持秩序。（董素琛攝）

今早約7時30分，近百人在統一中心牌照事務處門口排隊，部份人有備而來，帶着摺凳及行李箱，大部分人士以普通話交談。運輸署職員在場維持秩序，記者詢問排隊安排，他們稱不會回答任何問題，着記者向新聞處查詢。

現時全港4間牌照處，僅得金鐘統一中心的香港牌照事務處，供申請「免試簽發香港正式駕駛執照」，即持有香港以外地區的駕照毋須在香港再考車便能領取駕照。每個工作天有100個名額供網上或電話預約，網上系統長期顯示未來70日沒有空位。金鐘牌照事務處每日上下午分別有80個及60個即日籌，每人最多可辦理5份文件。

有操普通話男子稱，昨晚8至9時已到場排隊，否認是收錢排隊。（董素琛攝）

有人否認收錢排隊 稱朋友稍後可能到場

大部份人拒絕回應記者提問，亦沒有回應是否內地訪客來港代辦駕照。有操普通話男子稱，昨晚8至9時已到場排隊，他否認是收錢排隊，僅稱是「朋友找代辦」，朋友稍後「可能會過來」。至於他是否從內地過來、是否黑工等問題，他說要上廁所，然後匆忙離開。

自稱是本地代辦的李小姐稱，自粵車南下政策推出以來，內地「排隊黨」的數量大增。（董素琛攝）

本地排隊黨稱被內地代辦「搶飯碗」

自稱是本地代辦的李小姐稱，自粵車南下政策推出以來，內地「排隊黨」的數量大增，以往在場排隊的僅30%人為內地代辦，現時則升至60%。根據《廣東省機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出香港的管理辦法》，申請「粵車南下」的司機向內地部門內地部門提交申請時，須提供香港正式駕駛執照的證明文件。

李小姐說，本地代辦收費400元至500元，據她所知內地代辦則收費約200元。

昨日5時霸位僅取下午籌 稱有旅遊巴接載代辧人士到場

李小姐說以往早上8時到場，仍可取到早上籌。不過她昨日下午5至6時到場「留咗個位」，後於凌晨12時再度前來，卻只能取得下午籌。她聲稱近日內地代辦公司派旅遊巴接載代辦人士到場。

佢哋第一次過嚟就旅遊巴車咗30幾人…… 排到第二朝佢哋全部攞晒頭位。 本地代辦李小姐

李小姐已向在場的運輸署職員反映，惟獲告知「人哋話我哋處理唔到，我哋點樣處理得到啊？我哋又唔係警察。」她斥責運輸署「不作為」，任由內地代辦大行其道。

李小姐打算由早上10時30分起排隊，輪候明天「吸牌」的早上籌，當時隊伍有約30人。（董素琛攝）

早上10時30排隊輪候翌日籌號

至早上10時30分，李小姐打算再次排隊，輪候明天「吸牌」的早上籌。不少人將摺凳放下，隊伍已有約30人。

入境處曾稱，內地訪港旅客排隊領取籌號代辦駕照屬「黑工」，去年3月有代辦人士向法庭承認控罪被判囚。當時被捕的非法勞工為一名61歲內地女子，以訪客身份在港逗留，在警誡下承認來港從事代辦申請的非法工作，每宗申請賺取港幣一百元的酬勞。另外，一名33歲香港居民女子亦因涉嫌聘用非法勞工被捕。