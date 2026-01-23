粵車南下入境市區實施首月接2500申請　酒店業料春節入住率達9成

「粵車南下」實施一個月，運輸及物流局局長陳美寶今（23日）指，運輸署至今接獲超過2500人申請，以粵車入境市區，亦有超過1000車輛預約出行，希望春節長假期有更多旅客自駕來港消費。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉稱，粵車南下實施後酒店入住率上升，預計隨後的春節長假期入住率可達9成。



陳美寶指，粵車南下實施一個月，超過2500人申請，逾1000預約出行。（賴卓盈攝）

陳美寶表示，過去旅客來港需要轉車轉船，「粵車南下」實施後，旅客可以自駕遊來港，相信便利不少旅客。粵車南下進入市區部份，至今已有超過2500人申請，亦有超過1000車輛預訂出行。她指措施亦能做到車輛總量控制、分流、道路安全、多元旅遊體驗等方面的互相配合。

她感謝業界改善商場的支付及充電設施，並為旅客推出泊車、住宿及購物等優惠。她指，內地春節長假期將至，透露粵車南下的預約情況非常理想。她希望業界可進一步展現「好客之道」，期待更多內地旅客透過自駕遊來港觀光購物。

至於啟用兩個月的機管局轉機停車場，已有超過6000宗申請，以及逾2500個預訂，「易泊遊」訪港停車場亦會盡快啟用。

酒店業界盼擴粵車南下名額

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉稱，粵車南下實施後酒店入住率上升，亦不斷有酒店推出優惠，預計隨後的春節長假期入住率可達9成。目前粵車南下每日開放100個名額，徐英偉指希望日後可擴大名額，但認為無需過急，「當然越多越好，但要確保每個嚟到旅客攞到最好嘅體驗。」