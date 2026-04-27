宏福苑聽證會．最新｜房屋局ICU首有人員作供　陳巧敏亦出庭作證

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（27日）舉行第二十場聽證會，早前的聽證會揭露房屋局獨立審查組（ICU）人員在實地視察棚網前會先「預約」檢驗人員，之後有立法會議員關注ICU改革。今日聽證會，將首度有屋宇署人員作供，包括2023年4月25日至2025年7月6日借調至房屋局獨立審查組的屋宇測量師謝錦明。同時，出席殉職消防員何偉豪路祭儀式時，身穿黑白花紋連身裙引起爭議的時任民政事務總署大埔民政事務專員陳巧敏亦會作證。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。



宏福苑聽證會4月27日（第二十場）重點：

．屋宇署助理署長張玉清作供。

．屋宇署前高級屋宇測量師（屋宇管制）謝錦明作供，他由2023年4月25日至2025年7月6日借調至房屋局獨立審查組。

．民政事務總署大埔民政事務處聯絡主任柯煒妍作供。

．時任民政事務總署大埔民政事務專員陳巧敏作供。



宏福苑聽證會・第二輪一片總結｜揭999系統問題 黃碧嬌認收授權票

宏福苑聽證會・第一輪一片總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光

宏福苑聽證會｜一片整合消防作供 對何偉豪位置毫無頭緒

《香港01》宏福苑五級火專頁

早前的聽證會揭露房屋局獨立審查組（ICU）人員在實地視察棚網前會先「預約」檢驗人員；宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

時任民政事務總署大埔民政事務專員陳巧敏出席殉職消防員何偉豪路祭儀式時，衣著引起爭議，圖為陳巧敏向消防靈車鞠躬致意。（資料圖片/羅國輝攝）

宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，2026年4月5日所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

