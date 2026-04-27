宏福苑聽證會．最新｜房屋局ICU首有人員作供 陳巧敏亦出庭作證
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火獨立委員會今日（27日）舉行第二十場聽證會，早前的聽證會揭露房屋局獨立審查組（ICU）人員在實地視察棚網前會先「預約」檢驗人員，之後有立法會議員關注ICU改革。今日聽證會，將首度有屋宇署人員作供，包括2023年4月25日至2025年7月6日借調至房屋局獨立審查組的屋宇測量師謝錦明。同時，出席殉職消防員何偉豪路祭儀式時，身穿黑白花紋連身裙引起爭議的時任民政事務總署大埔民政事務專員陳巧敏亦會作證。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。
宏福苑聽證會4月27日（第二十場）重點：
．屋宇署助理署長張玉清作供。
．屋宇署前高級屋宇測量師（屋宇管制）謝錦明作供，他由2023年4月25日至2025年7月6日借調至房屋局獨立審查組。
．民政事務總署大埔民政事務處聯絡主任柯煒妍作供。
．時任民政事務總署大埔民政事務專員陳巧敏作供。
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大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
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