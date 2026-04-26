宏福苑｜上樓悲喜交集　老婦睹43年家燒成灰　幸運戶保全金器感恩

大埔宏福苑大火受災7座大廈的居民，近日陸續獲安排上樓執拾，今日（26日）輪到宏昌閣及宏道閣的居民獲安排上樓。災場內呈現強烈對比，有幸運住戶的單位完好無缺，順利尋回金器與相片；但亦有老婦撐着拐杖回到居住了43年的家，目睹全屋化為炭灰，她不禁哽咽：「燒晒啦……唔會再上囉，都燒哂上去都無用。」女兒只能徒手在廢墟中挖掘僅存的紀念品。



宏昌閣17樓居民鄧女士（左）撐着拐杖，吃力地回到住了43年的單位。眼見家園九成物品燒成灰，她不禁哽咽：「燒晒啦，無晒……廚房到房都燒晒，士多房都燒埋。」（梁鵬威攝）

宏昌閣43年心血化灰 徒手掘出少量金飾

居住在宏昌閣17樓的鄧太，今日撐着拐杖，吃力地回到住了43年的單位。眼見家園九成物品燒成炭灰，她不禁哽咽：「燒晒啦，無晒……廚房到房都燒晒，士多房都燒埋。」她透露，同層有3名相熟鄰居在火災中喪生，令她重返舊地時倍感難過。

由於單位損毀嚴重，其女兒鄧小姐認為使用鐵鏟難以尋獲細微物品，決定徒手在灰燼中挖掘。幸運地，她們最終尋回少量具紀念價值的陶瓷茶壺及小孩金飾。其他居民推著大包細包離開，鄧太看着手中僅有的一小袋物品，無奈表示單位比想像中燒得更厲害，坦言心願已了：「唔會再上囉，都燒哂上去都無用。」

宏道閣單位奇蹟完好 住戶感恩保全貴重物

相比之下，居於宏道閣7樓的黃太一家幸運得多。她表示，該單位是她與丈夫購入的第一個物業，居住了約5年。今日她與丈夫、兒子及女婿在關愛隊協助下重返單位，發現屋內竟奇蹟般完整，沒有被熏黑，亦沒有燒焦味。

黃太直言心情「又開心又唔開心」，對火災的發生感到感觸，但對於家人平安及單位完整感到十分感恩。在限時的3小時內，他們順利取回了衣服、相片及金器等貴重物品。她表示已與單位「講一聲再見」，由於仍有大型電器未能帶走，計劃日後會再申請上樓執拾。

宏道閣7樓居民黃太幸運得多，其住所屋內沒有被熏黑，甚至沒有燒焦味。（蔡正邦攝）

宏道閣7樓居民黃太幸運得多，其住所屋內沒有被熏黑，甚至沒有燒焦味。（黃太提供）

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

