宏福苑上樓｜「釣魚郎」慶幸尋回心愛魚竿及相簿 物色迷你倉寄存
撰文：凌逸德
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大埔宏福苑五級大火中，7座災廈居民今日（26日）繼續分批上樓執拾。踏入第7日，宏道閣低層住戶鄭先生上樓執拾，面對家園付之一炬，坦言心情低落，但熱愛釣魚的他，慶幸仍能尋回心愛的魚竿、相簿及一些貴重物品等，正物色迷你倉寄存物品。鄭先生又指，雖然遷入宏福苑只有數載，但對此地有深厚感情。
鄭先生今日與同家人上樓執拾，發現單位已嚴重損毀熏黑，慨嘆：「傷心呀，個心情都唔係咁好。」他續稱，自己熱愛釣魚，慶幸仍能尋獲心愛的魚竿、相簿及一些貴重物品，「單位都燒咗，熏黑晒㗎喇已經，但都仲搵得返啲嘢」，目前正物色迷你倉寄存物品。又指雖然入住宏福苑僅數載，但對屋苑已有深厚感情。
今日（26日）宏福苑上樓現場環境
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而政務司副司長卓永興今日續到現場視察上樓安排，與民眾安全服務隊人員和社會福利署人員見面，並到聯合指揮中心了解最新情況。此外，他亦在大埔浸信會公立學校內的住戶等候區，與正在等候的宏道閣居民交談。
↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓
4月20日至4月22日：宏新閣
4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣
4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣
4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣
5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣
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