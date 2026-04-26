宏福苑上樓｜「釣魚郎」慶幸尋回心愛魚竿及相簿　物色迷你倉寄存

大埔宏福苑五級大火中，7座災廈居民今日（26日）繼續分批上樓執拾。踏入第7日，宏道閣低層住戶鄭先生上樓執拾，面對家園付之一炬，坦言心情低落，但熱愛釣魚的他，慶幸仍能尋回心愛的魚竿、相簿及一些貴重物品等，正物色迷你倉寄存物品。鄭先生又指，雖然遷入宏福苑只有數載，但對此地有深厚感情。



宏道閣住戶鄭先生指單位已遭燒毀熏黑，坦言心情低落，但仍能慶幸尋獲自己心愛的魚竿、相簿及一些貴重物品。（林振華攝）

鄭先生今日與同家人上樓執拾，發現單位已嚴重損毀熏黑，慨嘆：「傷心呀，個心情都唔係咁好。」他續稱，自己熱愛釣魚，慶幸仍能尋獲心愛的魚竿、相簿及一些貴重物品，「單位都燒咗，熏黑晒㗎喇已經，但都仲搵得返啲嘢」，目前正物色迷你倉寄存物品。又指雖然入住宏福苑僅數載，但對屋苑已有深厚感情。

宏道閣住戶鄭先生指單位已遭燒毀，心情低落，但仍能慶幸尋獲自己心愛的魚竿、相簿及一些貴重物品。（林振華攝）

今日（26日）宏昌閣及宏仁閣居民上樓執拾。（林振華攝）

今日（26日）宏昌閣及宏仁閣居民上樓執拾。（蔡正邦攝）

今日（26日）宏福苑上樓現場環境

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而政務司副司長卓永興今日續到現場視察上樓安排，與民眾安全服務隊人員和社會福利署人員見面，並到聯合指揮中心了解最新情況。此外，他亦在大埔浸信會公立學校內的住戶等候區，與正在等候的宏道閣居民交談。

政務司副司長卓永興視察大埔宏福苑居民上樓安排，與民眾安全服務隊人員和社會福利署人員見面交流，又聯合指揮中心了解最新情況，並在大埔浸信會公立學校內的住戶等候區與正在等候的宏道閣居民交談。(政府新聞處圖片)

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

