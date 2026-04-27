宏福苑｜居民告別數十年家園　留字條在單位說再見

大埔宏福苑五級大火中，7座災廈居民陸續獲安排分批上樓執拾，今日（27日）仍是宏昌閣及宏道閣居民上樓。有居民為紀念居住數十年的家園，將心意寫在字條上，準備離開時放在單位作最後告別。



居民盧先生。（蔡正邦攝）

居民盧先生今日帶備行山杖及背囊到19樓單位執拾，他主要希望帶走有紀念價值的物品，包括父母留下的物品，「盡量執，盡下人事」。由於沒有收到社工所拍攝單位情況的照片，目前仍未知單位的情況，指若單位損毀程度不高，只有3小時執拾並不足夠，否則就難講。

他期望會有好消息，又感嘆：「就算係（損毀不嚴重）都唔可以係度住，有少少可惜！」為了紀念居住數十年的家，他特意寫下一張字條，準備離開時放在單位內，向昔日充滿回憶的家園說再見。

宏道閣居民Edan。（蔡正邦攝）

居住在宏道閣15樓的13歲Edan表示，已在宏福苑居住5至6年，目前不清楚單位情況，今日回來「都係想見返屋企最後一面」，坦言有點緊張。家園被毀後，他現時仍在大埔生活，上學沒有太大影響。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

