宏福苑｜蘇生代移民堂兄執拾舊居　睹頹垣敗瓦嘆：真係純粹睇彩數

大埔宏福苑五級大火中，7座災廈居民陸續獲安排分批上樓執拾，今日（27日）仍是宏昌閣及宏道閣居民上樓。蘇先生父子代表身處海外的堂兄，回到已故大伯蘇兆雄位於宏昌閣21樓的焦黑單位執拾物品。遂單位只剩下頹垣敗瓦，幾乎無一物完整，蘇先生雖成功尋獲大伯的夾萬，惟內裡重要文件及錢幣已經焦黑，唯獨大伯生前供奉的觀音像奇蹟地完好無損。面對一牆之隔的鄰舍卻單位完好，蘇先生不禁感嘆一切皆是命運與彩數。



單位變成穨垣敗瓦。（受訪者提供）

由於移民海外的堂兄暫時未能回港，蘇先生今早（27日）9時許與父親一同前往已故大伯蘇兆雄位於宏昌閣單位，代為收拾物件。單位只剩下頹垣敗瓦，蘇先生感嘆：「基本上係完全無乜邊一樣嘢係完整。」然而，在一片焦黑中，唯獨大伯生前供奉的一尊觀音像奇蹟地完好無缺，「所有嘢都燒毀，淨係嗰個無燒到，咁就覺得好似幾特別，有啲奇妙」。不過觀音像過於沉重，蘇先生最後決定將其留在單位內。

蘇先生透露，上樓前已從社工提供的照片看見單位慘況，加上早前新聞報道火場曾發生盜竊案，他早已作最壞打算：「本身上去前都打定輸數，可能連夾萬都揾唔到，我哋預上去係乜都無。」儘管社工細心提醒要帶備剷、照明電筒等工具掘出物件，但蘇先生目睹全屋焚毀程度，心知難以掘出有用的東西，所以沒有特地用剷掘地，僅帶了一個紅白藍膠袋。

所幸蘇先生最終成功尋獲夾萬，並由駐守警員協助開啟。然而，保險箱經過火災高溫灼燒，原本妥善存放的屋契等重要文件，已在高溫下碳化成「黑色一張紙」，成束的現金亦被完全燻黑。

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蘇先生環視四周，發現鄰近單位大多保存完整，唯獨大伯的單位等被焚毀殆盡。他不由感嘆一切皆是命運與彩數：「嗰層樓淨係得兩、三個單位非常之黑，其他就非常之完整，會慨嘆其實真係純粹睇運，睇彩數，你唔好彩嗰間可能就燒到燶晒，你好彩可能完全基本上係接近無事。」

被問到堂兄是否有託付進行任何告別儀式，蘇先生指家屬已於去年12月完成路祭，故今日未有在單位內進行特別儀式。不過，蘇先生已拍下單位的損毀情況，並透過照片向遠在海外的堂兄轉述家園的現況。

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4月27日宏昌閣及宏道閣居民上樓情況



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↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

