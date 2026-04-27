立法會選舉｜廉署拘兩保安　涉在社交媒體專頁煽惑投白票或不投票

廉政公署今日(27日)落案起訴兩名男保安違反 《選舉條例》。其中一人涉嫌在2025年立法會換屆選舉期間，在一個傳媒機構的社交媒體專頁，於報道保安局局長鄧炳強提醒市民煽惑他人不投票或投無效票屬違法行為的貼文，留言煽惑他人投白票；另一人則於其社交媒體個人專頁轉載貼文，煽惑他人不投票。二人獲准保釋，星期三(29日)分兩宗案件在西九龍裁判法院答辯。



▼2025年12月7日 立法會選舉點票▼



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廉署表示，2025年立法會選舉提名期於去年10月24日展開，根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》，由當日起直至投票日(即同年12月7日)為該選舉的「選舉期間」。

38歲保安員在傳媒專頁報道鄧炳強籲勿投白票 留言煽惑他人投無效票

首宗案件被捕者為38歲林國偉，是保安員，被控一項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人投無效票的非法行為罪名，違反 《選舉條例》。控罪指林國偉涉嫌在2025年立法會選舉的選舉期間，在一個傳媒機構的社交媒體專頁的貼文留言，煽惑他人在該選舉中投無效票。

廉署表示，調查顯示，該貼文是一則新聞報道，內容有關保安局局長鄧炳強提醒市民，煽惑他人在選舉中不投票或投無效票屬違法行為。林國偉涉嫌使用其個人社交媒體帳戶回覆該貼文，留言煽惑他人在該選舉中投白票。

63歲保安員涉在自己社交媒體專頁轉載「姜牧師」煽惑不投票貼文

另一宗案件的被告為63歲黃華光，也是保安員，被控一項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為罪名，違反《選舉條例》。控罪指黃華光涉嫌在2025年立法會選舉的選舉期間，在其社交媒體專頁上轉載一則煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。

廉署調查顯示，黃華光轉載的貼文由報稱網媒「Free HK Media」創辦人、人稱「姜牧師」姜嘉偉發布。廉署早前已獲裁判官簽發手令，通緝已離港的姜嘉偉。姜嘉偉面對兩項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為罪名，違反《選舉條例》。

▼2025年12月7日 立法會選舉點票▼



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廉署發言人稱，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，均屬違法。廉署定必果斷執法，以確保香港公共選舉不受他人干擾，並得以公平、公開和誠實地進行，絕不姑息任何人士破壞或干擾選舉。同時，廉署提醒市民切勿以身試法，參與違法行為。