兩男一女涉轉發貼文煽惑他人不投票或投白票　准保釋至1.15再訊」

兩男一女涉在2025年立法會換屆選舉(立法會選舉)期間轉載貼文，以煽惑他人不投票或投白票，分別被廉署起訴1項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為罪。案件今午（20日）在西九龍裁判法院提堂，裁判官朱文瀚應辯方申請，將3宗案件押後至明年1月15再訊，以索取文件及提供法律意見。全部被告均准以1000元現金保釋，條件包括不得離開香港、須住在報稱地址及交出旅遊證件。



3名被告：林建栻（66歲，無業）、馬惠鈴（61歲，家庭主婦）及黃建國（55歲，空調工程師），分別被控1項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為，控罪指他們在於2025年10月24日至2025年11月14日期間（首尾兩日包括在內），在香港，在選舉（即在 2025 年立法會換屆選舉）中，藉公開活動而作出非法行為，即在三個分別名為「Vincent Lam」、「Bonney Ma」及「Kkwong Kwok」的Facebook 帳戶轉載一則貼文，而該貼文煽惑另一人在上述選舉中不投票。

男被告林建栻。(陳蓉攝)

女被告馬惠鈴。(陳蓉攝)

被告黃建國。(陳蓉攝)

姜嘉偉，人稱「姜牧師」，據悉已離港。（資料圖片）

姜牧師等2名被通緝人士亦被控

另外，廉署今早獲裁判官簽發手令，通緝兩名涉發布煽惑他人不投票帖文的男子，包括有「姜牧師」之稱的姜嘉偉及湯偉雄，二人據悉已離港。控罪指二人涉嫌在2025年立法會選舉的選舉期間，各自在其社交媒體專頁，展示煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。

案件編號：WKCC5274、5275、5276/2025