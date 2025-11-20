68歲男涉發布煽動意圖訊息　煽動他人不投票或投白票　今被控提堂

立法會選舉將於12月7日舉行。國安處前日（18日）拘捕一名68歲男子，涉嫌多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息，內容包括煽動他人引起對特區政府、司法機構及執法部門的憎恨，以及煽惑他人在選舉中不投票或投白票。他今日（20日）被暫控一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案件於同日下午在西九龍裁判法院提堂。



立法會選舉將於12月7日舉行。（資料圖片／廖雁雄攝）

國安處前日（18日）在東區採取執法行動，拘捕一名68歲男子，他涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，以及《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪。

警方調查顯示，該名被捕男子涉嫌多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨，以及煽惑他人在選舉中不投票或投白票。

國安處前日（18日）拘捕一名68歲男子，涉嫌多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息，內容包括煽動他人引起對特區政府、司法機構及執法部門的憎恨，以及煽惑他人在選舉中不投票或投白票。（資料圖片）

國安處今早（20日）暫控該名男子一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。案件會於同日下午在西九龍裁判法院提堂。警方提醒市民，「明知而發布具煽動意圖的刊物」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁7年，市民切勿以身試法。