退伍軍人病｜2確診長者4月初曾參加湖南旅行團　其餘團友無感染

衞生署衞生防護中心今日（27日）公布在過去一周，錄得四宗社區感染及一宗輸入的退伍軍人病個案。其中72歲男病人於潛伏期內曾到中國內地，他和上周公布的一宗個案、69歲女病人有流行病學關連，兩人曾於4月3至7日參加一個前往湖南的旅行團，分别在4月9及11日出現病徵，列作輸入個案。



中心在4月15日接獲首宗個案的呈報後已主動聯絡參加涉事旅行團的人士，提供健康評估及醫學監察，除上述兩宗個案外，至今沒有發現其餘團友感染退伍軍人病。



長沙黃花國際機場。（資料圖片/林芷瑩攝）

中心表示，在4月19日至25日期間，中心錄得四宗社區感染，病人基本資料如下：

54歲男病人，居於葵青區，過往健康良好；

63歲男病人，居於屯門區，有長期病患；

72歲男病人，居於中西區，有長期病患；及

74歲男病人，居於沙田區，過往健康良好。



另有一宗輸入個案，患者為一名72歲男病人，有長期病患，於潛伏期內曾到中國內地。初步調查顯示，他和上周公布的一宗個案、居於東區並且過往健康良好的69歲女病人，有流行病學關連，兩人曾於4月3至7日參加一個前往湖南的旅行團，分别在4月9及11日出現病徵。兩人在本地沒有共同暴露史，相信是在外遊期間受感染，故列為輸入個案。

中心在4月15日接獲首宗個案的呈報後已主動聯絡參加涉事旅行團的人士，提供健康評估及醫學監察，除上述兩宗個案外，至今沒有發現其餘團友感染退伍軍人病。中心亦已把個案通報中國內地衞生當局及知會香港旅遊業監管局；正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭和高風險接觸因素。

截至4月25日，今年錄得36宗退伍軍人病個案。本港於2025年及2024年分別錄得167及135宗退伍軍人病個案。

衞生署衞生防護中心表示，截至4月25日，今年錄得36宗退伍軍人病個案。（資料圖片）

中心指出，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

中心提醒免疫力弱的人士應：

以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；

避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備；及

如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。