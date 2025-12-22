退伍軍人病｜聖保祿醫院女病人住所9樣本呈陽性　感染源頭未確定

衞生署衞生防護中心早前公布一宗涉及一名45歲女病人的退伍軍人病個案，今日（22日）有進一步調查結果。中心在病人住所採集的八個水樣本和一個環境樣本，對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，其中兩個水樣本菌落形成單位，高於社區大廈供水系統的行動水平。



中心表示，鑑於在病人住所及其入住的聖保祿醫院病房內採集的樣本經化驗後均對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，中心認為聖保祿醫院和其住所皆可能是感染源頭。由於病人樣本的細菌量低，未能成功進行基因分析，因此感染源頭未能確定。



因應院內有水樣本經化驗後呈陽性反應，為審慎起見，聖保祿醫院正按中心指示，繼續關閉和停用涉事樓層的病房，並會按中心指示徹底消毒該樓層的供水系統。



聖保祿醫院。（資料圖片／麥凱茵攝）

衞生防護中心正繼續跟進早前公布一宗不排除屬院內感染的退伍軍人病個案。鑑於該名45歲女病人在潛伏期內曾分別在社區活動及入住聖保祿醫院，中心除在聖保祿醫院進行調查外，早前亦在該病人的住所採集了共14個水樣本。

病人住所14個水樣本 8個對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性

經中心公共衞生化驗服務處化驗後，其中8個樣本對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，濃度為每毫升0.1至37.3個菌落形成單位，當中兩個樣本的濃度分別達每毫升17.8及37.3個菌落形成單位，高於社區大廈供水系統的行動水平（即每毫升10個或以上菌落形成單位）。

另外，中心在病人的住所採集的五個環境樣本中，其中一個樣本亦呈陽性反應。中心已向病人家屬提供健康建議，並指示大廈管理公司徹底消毒相關供水系統。

衞生防護中心。（資料圖片）

聖保祿醫院繼續關閉和停用涉事樓層的病房

因應院內有水樣本經化驗後呈陽性反應，為審慎起見，聖保祿醫院正按中心指示，繼續關閉和停用涉事樓層的病房，並會按中心指示徹底消毒該樓層的供水系統。中心會繼續密切監察院方執行相關措施的情況和進行流行病學調查。中心已完成對自11月中起入住同一醫院樓層的28名病人的醫學監察，未有發現當中有退伍軍人病個案。

12月14日至20日間錄得4宗社區感染個案

在12月14日至20日期間，中心錄得四宗社區感染的退伍軍人病個案，四名病人均有長期病患，詳情如下：

70歲男病人，居於西貢區；

84歲女病人，居於灣仔區；

77歲男病人，居於黃大仙區；及

61歲男病人，居於西貢區，他於12月17日離世。



​中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭和高風險接觸因素。初步調查顯示上述個案屬散發個案，沒有資料顯示這些個案與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。

今年已錄161宗退伍軍人病 多於過去兩年

截至12月20日，今年錄得161宗退伍軍人病個案。本港於2024年及2023年分別錄得135及121宗退伍軍人病個案。

男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

免疫力弱的人士應：

以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；

避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備；及

如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。



​市民應採取以下健康建議：

．注意個人衞生；

．不要吸煙和避免飲酒；

．定期或按製造商建議的次數，為水龍頭及花灑頭的隔濾器進行檢查、清潔、除垢及消毒；

．如果食水系統保養妥善，無需安裝家庭式濾水器。由於濾水器容易堵塞而滋生微生物，故不建議使用。若選擇使用濾水器，孔徑大小應為0.2微米或以下，並必須按照製造商的建議定期更換濾芯；

．至少每季排走大廈水缸的存水一次，並清洗水缸；

．每星期或在使用前為不常使用的出水口（如水龍頭、淋浴噴頭、熱水出水口等）和喉管內有水滯留的地方排水，或沖洗至少一分鐘；

．使用和保養家居呼吸道醫療器材時，需諮詢和跟從醫生專業意見，並只可用無菌水（非蒸餾水或水龍頭食水）清洗和注入容器。按照製造商的指示定期清洗及保養器材。清洗或消毒後，應用無菌水、煮沸後剛冷卻的食水，或經0.2微米孔徑濾水器過濾的水沖洗器材。切勿讓器材儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水；及

．如需處理花園土壤、堆肥和培養土：

．戴上手套及口罩；

．應使用低水壓灌溉花園和堆肥；

．慢慢開啓培養土的包裝袋，並確保開口遠離面部；

．為盆栽移盆時可將泥土弄濕，以免塵土飛揚；及

．避免在通風較差的環境工作，如密封的溫室。



市民可參閱衞生防護中心退伍軍人病專頁、預防退伍軍人病委員會「預防退伍軍人病工作守則」及「適用於樓宇管理的冷熱水系統內務管理指引」；及衞生防護中心防控退伍軍人病的風險為本策略。