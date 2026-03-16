退伍軍人病｜觀塘61歲長期病患者染病　初步調查指屬散發個案

衞生防護中心今（16日）公布一宗退伍軍人病個案，涉及一名61歲男病人，他居於觀塘區，有長期病患。中心指，正展開流行病學調查，找出可能的感染源頭和高風險接觸因素，初步調查顯示上述個案屬散發個案，沒有資料顯示這宗個案與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。



61歲男病人居於觀塘區，有長期病患。（資料圖片）

衞生防護中心表示，截至3月14日，今年錄得14宗退伍軍人病個案。本港於2025年及2025年分別錄得167及135宗退伍軍人病個案。中心提醒市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

衞生防護中心提醒市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統。（資料圖片／盧翊銘攝）

中心指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻等因素，可能增加患病風險。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。