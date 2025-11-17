退伍軍人病｜永安旅遊兩北京團共3人感染　同住北京昆泰嘉晟酒店

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，11月9日至15日期間共錄得4宗退伍軍人病個案，輸入及社區感染各佔2宗，4名病人均有長期病患。其中一名69歲男病人在10月27日至31日潛伏期內，曾參加永安旅遊的北京團，而中心上周公布的兩宗家庭個案群組，涉及永安旅遊另一個在10月26日至30日出發的北京天津團。



衞生防護中心初步調查發現，該兩個旅行團均入住北京昆泰嘉晟酒店（朝陽區望京啟陽路2號），不排除3宗個案有流行病學關連。中心已主動聯絡參加涉事旅行團的人士，提供評估及醫學監察，暫時無發現其他團友感染。



病人參加的旅行團行程包括頤和園。（永安旅遊圖片）

病人參加的旅行團行程包括慕田峪長城。（永安旅遊圖片）

衞生防護中心公布，在11月9日至15日期間共錄得4宗退伍軍人病個案。輸入個案方面，首宗涉及一名69歲男病人，他在10月27日至31日潛伏期內，參加永安旅遊前往北京的旅行團「北京世界遺產雙長城+古北水鎮賞秋五天團」。

上周公布家庭群組涉兩病人 曾參加永安旅遊另一北京團

而衞生防護中心上周一（10日）曾公布新增兩宗個案涉及同一個家庭，他們在10月26日至30日參加永安旅遊前往天津及北京的旅行團「天津北京雙城遊五天星級純玩團」。

涉事的「北京世界遺產雙長城+古北水鎮賞秋五天團」已不接受報名。（網頁截圖）

涉事旅行社︰永安旅遊

出發日期︰10月27日至31日

團號︰CAPCE05XP-251027

團名︰北京世界遺產雙長城+古北水鎮賞秋五天團



涉事旅行社︰永安旅遊

出發日期︰10月26日至30日

團號︰CAPCJ05XP-251026

團名︰天津北京雙城遊五天星級純玩團



初步調查顯示，該兩個旅行團同樣入住北京昆泰嘉晟酒店。（酒店網頁圖片）

北京昆泰嘉晟酒店5樓至26樓合計有500間客房及套房。（酒店網頁圖片）

兩個旅行團入住北京昆泰嘉晟酒店 不排除有流行病學關連

衞生防護中心初步調查顯示，該兩個旅行團同樣入住北京昆泰嘉晟酒店，不排除3宗個案有流行病學關連，已將個案通報中國內地衞生當局，並知會旅遊業監管局。

中心已主動聯絡團友提供醫學監察 暫無人感染

衞生防護中心也對患者樣本的退伍軍人桿菌進行基因分析，調查仍在進行中，並已主動聯絡參加涉事旅行團的人士，提供評估及醫學監察，暫時無發現其他團友感染退伍軍人病。

截至今晚近10時，永安旅遊網頁顯示，今日公布涉事的旅行團已不接受報名，而上周公布的旅行團則無法搜尋，疑已下架。

北京昆泰嘉晟酒店位於朝陽區望京啟陽路2號。（酒店網頁圖片）

北京昆泰嘉晟酒店的設施完善。（酒店網頁圖片）

第二宗輸入個案涉72歲男子 潛伏期曾到內地

至於第二宗輸入個案涉及一名72歲男病人，他在潛伏期內亦曾到中國內地。

社區感染個案方面，涉及一名居於黃大仙區的70歲男病人，以及一名居於九龍城區的69歲男病人。中心仍在進行流行病學調查，以找出可能的感染源頭和高風險接觸因素。

截至11月15日，本港今年錄得144宗退伍軍人病個案，而2024及2023年分別錄得135及121宗個案。