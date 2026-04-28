五一交通安排2026懶人包｜高鐵、港鐵加班次　珠海臨時便橋已停用

【五一／勞動節假期／高鐵／港珠澳大橋／東鐵綫／金巴／皇巴】內地五一黃金周長假期將至，節慶安排跨部門工作小組公布料有大量市民、旅客及跨境車輛使用各陸路口岸，運輸署呼籲出入境人士盡量使用公共交通工具，及早計劃行程，預留充裕交通時間，本地公共運輸服務營辦商亦已準備加強服務，包括港鐵加強東鐵綫列車服務，高鐵香港段每日增加班次等。內地方面，連接港珠澳大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋已經停用，口岸一帶交通或受影響。下文看清交通服務安排。



港鐵將於4月30日至5月5日期間的不同時段，加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務。（資料圖片）

港鐵加強東鐵綫列車服務 高鐵香港段每日增加福田班次

運輸署公布，已督導本地及跨境公共運輸服務營辦商，在內地勞動節黃金周期間加強服務，以方便本地市民和旅客出行，包括︰

．港鐵將於4月30日至5月5日期間的不同時段，加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務；

．高鐵香港段將於4月30日至5月3日期間，每日增加13對即26班來往香港西九龍及福田站的列車班次；5月4日及5月5日，每日增加一對來往香港西九龍及福田站，以及一對來往香港西九龍及深圳北站的班次；4月30日、5月5至5月7日，每日加開一對臨時臥鋪列車車次來往香港西九龍及北京西站；

金巴班次高峰期少於1分鐘一班。（資料圖片／張浩維攝）

金巴高峰平均一分鐘一班車 皇巴兩分鐘一班車

．增加金巴的班次，有需要時可達最高峰平均約一分鐘一班；

．增加皇巴的班次，有需要時可達最高峰平均約兩分鐘一班；

．增發跨境直通巴士配額以加強服務；

．連接各陸路口岸的本地專營巴士B線的班次，亦會提升至高於一般周末的水平，相關營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求。

港鐵將於4月30日至5月5日期間的不同時段，加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務。（資料圖片）

珠海口岸人工島及情侶南路臨時施工便橋已停用 交通或受影響

運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及專營巴士B線的等候時間或會較長，乘客應考慮於非繁忙時間出行，在候車期間遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示。計劃乘坐跨境巴士的人士亦應提早預訂車票。

經港珠澳大橋前往珠海的人士需注意，連接大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋已經停用，盡量使用公共交通工具，提早計劃行程，預留充裕交通時間。珠海口岸及附近道路的交通亦可能受影響，乘客要耐心等待。

駕駛跨境私家車出入境人士亦要注意，落馬洲管制站及深圳灣口岸視乎現場交通情況，實施特別交通安排，以便保障公共運輸車輛暢順地進入上述口岸，跨境私家車在車流高峰期或需較長的等候時間輪候通過口岸，駕駛人士要特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌，如遇交通受阻，應保持忍讓及遵從現場警務人員的指示。

可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」或網頁，查閱港珠澳大橋香港口岸出境及入境客車通關廣場的交通快拍。（資料圖片）

可透過運輸署APP或微信公眾號查閱港珠澳大橋口岸情況

港珠澳大橋方面，市民可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」或網頁，查閱大橋香港口岸出境及入境客車通關廣場的交通快拍，亦可透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，查閱大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。

此外，運輸署提醒駕駛人士於大橋主橋行駛時，應時刻遵照珠海當局實施的交通管控措施，除非獲珠海市當局指示，否則車輛一律不可佔用應急車道。

可透過保安局的一站式過關資訊平台「口岸通」或「香港出行易」，取得各陸路口岸的最新資訊。（資料圖片）

可透過「口岸通」或「香港出行易」取得各陸路口岸資訊

市民和旅客也可透過保安局的一站式過關資訊平台「口岸通」或「香港出行易」，取得各陸路口岸的最新資訊，包括金巴、皇巴及港鐵服務情況及輪候時間。市民可留意電台、電視台、運輸署網頁（www.td.gov.hk）及「香港出行易」發放的最新交通消息。

運輸署緊急事故交通協調中心24小時運作，密切監察全港各區、口岸和主要車站的交通情況和公共運輸服務，適時採取措施，應對服務需求。