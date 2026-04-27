五一黃金周｜首日多班來港高鐵車票售罄　政府料600萬人次出入境

內地一連五日的五一黃金周將至，而適逢今年5月1日勞動節為周五，五天工作制本港打工仔連同周末，也可放個小黃金周。入境處預計期間會有大約600萬人次進出香港，當中500萬經各陸路邊境管制站。處方預計陸路出境高峰期為本周六（5月2日），有63.6萬人次出境，翌日（5月3日）為入境高峰，料約68.8萬人抵港。



據中國鐵路網站12306，5月1日黃金周首日，有數十班由深圳或廣州來港的高鐵票都已經售罄。



▼2025年5月1日五一黃金周首日 高鐵西九站大批內地旅客抵港▼



2025年5月1日五一黃金周首日，高鐵西九站十分熱鬧，全日港有54,770人次內地旅客坐高鐵來港，比坐高鐵北上港人多兩倍。（資料圖片／廖雁雄攝)

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在中國鐵路12306網站，不少在5月1日出發到香港的高鐵，包括最少30班深圳出發及10多班廣州出發的班次，車票都只剩餘「候補」座位，即已售罄，另部分僅餘少量商務座位。

中國鐵路12306網站顯示，不少在5月1日出發到香港的高鐵，包括最少30班深圳出發及10多班廣州出發的班次，車票都只剩餘「候補」座位，即已售罄，另部分僅餘少量商務座位。（中國鐵路12306網站截圖）

中國鐵路12306網站顯示，不少在5月1日出發到香港的高鐵，包括最少30班深圳出發及10多班廣州出發的班次，車票都只剩餘「候補」座位，即已售罄，另部分僅餘少量商務座位。（中國鐵路12306網站截圖）

預計其中500萬人次會使用陸路口岸出入境 5月2日為出境高峰期

除了內地有五日假，由於今年五一在星期五公眾假期，港人連同周末亦有三日假期。入境處預計，5月1日至5日期間，會有大約600萬人次進出香港，經入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計其中500萬人次會使用陸路口岸。

陸路出境高峰期為5月2日，有63.6萬人次出境，5月3日為入境高峰，料約68.8萬人抵港。

▼2025年5月1日五一黃金周首日 蓮塘口岸大批內地旅客一早過關來港旅遊▼



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入境處又估計，假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有24.6萬、22.7萬及17.2萬人次出入境。

為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流。同時，入境處亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。處方並會連同警方、海關、港鐵在羅湖成立聯合指揮中心，有需要時會採取分流疏導措施。

入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。