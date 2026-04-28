香港迪士尼Pixar主題娛樂體驗明年開幕　今夏辦濕身派對打頭炮

香港迪士尼樂園今日（28日）公布最新2025財政年度業績，提到樂園的擴建工程正穩步推進，並預告6月12日起舉行夏日主題體驗「Pixar Summer Fest」，節目包括玩水玩濕身的「Pixar水花大街派對！」及「Pixar好友星空匯演」，為香港迪士尼即將明年落成的Pixar主題娛樂體驗揭開序幕。至於另一個項目Marvel主題體驗，將座落在明日世界園區，將設有香港獨有的沉浸式遊樂設施，並提供娛樂及購物體驗。



香港迪士尼去年公布展開兩大擴建項目，包括Marvel主題體驗。（香港迪士尼圖片）

香港迪士尼去年公布展開兩大擴建項目，包括Pixar主題娛樂體驗。（香港迪士尼圖片）

Marvel主題體驗將座落在明日世界園區，將設有香港獨有的沉浸式遊樂設施。（香港迪士尼圖片）

香港迪士尼兩大擴建項目包括Pixar及Marvel主題體驗

香港迪士尼去年公布展開兩大擴建項目，分別是全新Pixar主題娛樂體驗及Marvel主題體驗。前者將為旅客帶來沉浸式劇場歷險之旅，透過尖端劇場科技，融合現實與虛擬環境，與Pixar角色展開一段「充滿歡樂與溫馨的互動體驗」。

至於Marvel主題體驗將座落在明日世界園區，將設有香港獨有的沉浸式遊樂設施，設計源自東尼史達（即鋼鐵人Iron Man）對美好未來的願景，展示最尖端的發明與科技。另外也提供娛樂及購物體驗。

香港迪士尼樂園繼2024年度終止連續9年虧損，錄得淨利潤8.38億元後，2025年度繼續錄得盈餘，金額為5.36億元。（資料圖片）

6.12起舉辦Pixar夏日主題體驗打頭炮

香港迪士尼今日公布最新2025財政年度業績，提到6月12日起舉行夏日主題體驗「Pixar Summer Fest」，節目包括玩水玩濕身的「Pixar水花大街派對！」，以及有關友情故事點亮星空的「Pixar好友星空匯演」，以配合備迪士尼Pixar電影《反斗奇兵5》和Pixar 40周年紀念，也為香港迪士尼即將開幕的全新Pixar主題娛樂體驗揭開序幕。

樂園擴建工程穩步推進 Pixar主題娛樂體驗明年開幕

香港迪士尼又指，樂園的擴建工程正穩步推進，當中Pixar主題娛樂體驗將於明年開幕。香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添指，隨着多個重點市場的迪士尼粉絲群持續增長，加上一系列強勁且創新的體驗項目，對長遠發展保持樂觀，並有信心繼續擔當香港及大灣區國際旅遊目的地的重要角色。