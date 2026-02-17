農曆新年｜迪士尼延開放時間至年初六　粵車南下二人同行免費泊車

【農曆新年／香港迪士尼／門票優惠】香港迪士尼樂園度假區大年初一（17日）在奇妙夢想城堡舞台，舉行「醒獅送福迎新歲」儀式迎接馬年。去年底新上任的行政總裁施保添向賓客拜年，並領導團隊向演藝人員送上新年祝福及派發開工利市。



香港迪士尼公布，在2月17至23日（大年初一至年六初）期間，每日延長開放，由早上9時半開放至晚上9時，入園旅客即日起將獲贈小馬紅心馬年利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券。此外，粵車南下旅客可享專屬優惠，二人同行在指定平台買入園套票可免費停車，即節省280元泊車費。



2026年2月17日大年初一，香港迪士尼樂園度假區於奇妙夢想城堡舞台舉行「醒獅送福迎新歲」儀式迎接馬年。（香港迪士尼圖片）

大年初一（17日），香港迪士尼樂園度假區於奇妙夢想城堡舞台舉行「醒獅送福迎新歲」儀式迎接馬年。去年底新上任的香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添，首度聯同米奇老鼠、米妮老鼠、財神高飛、首席財務總監何子民，以及兩位親善大使黃卓琳和樂家怡，參與醒獅儀式向賓客拜年，為醒獅點睛，祝願新一年福氣滿盈。

去年底新上任的香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添（中），參與醒獅儀式向賓客拜年。（香港迪士尼圖片）

香港迪士尼CEO施保添廣東話向旅客送祝福

施保添致辭時表示，很高興來自各地的旅客一同在香港迪士尼歡渡大年初一，在20周年慶祝派對的熱鬧氣氛下，今年新春慶祝活動將為大家帶來歡樂與奇妙驚喜。他又以廣東話向旅客送上祝福︰「祝大家馬年大吉，身體健康，奇妙年年! 」

施保添並與香港迪士尼領導團隊走訪樂園和度假區酒店，向演藝人員送上新年祝福及派發開工利市。

施保添與香港迪士尼領導團隊走訪樂園和度假區酒店。（香港迪士尼圖片）

大年初一起入園旅客獲贈小馬紅心馬年利是

香港迪士尼在2月17日至23日（大年初一至年六初）期間，將延長開放時間，每日由早上9時半開放至晚上9時。由大年初一起，入園旅客將獲贈小馬紅心馬年利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，數量有限，送完即止。

香港迪士尼另外推出「迪士尼新年開運福袋」，包括福袋限定商品。福袋售價每個488元，共6款人氣組合，每個組合總值逾1,000元，數量有限，售完即止。

由大年初一起，入園旅客將獲贈小馬紅心馬年利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券。（香港迪士尼圖片）

香港迪士尼推出「迪士尼新年開運福袋」，包括福袋限定商品。（香港迪士尼圖片）

香港迪士尼新春購物優惠及餐廳菜式一覽

新春活動期間，凡於樂園內任何商店或香港迪士尼官方網站單一交易消費滿488元，並購買最少一件迪士尼農曆新年主題商品，即可參加「2026米奇幸運賞」。

此外，香港迪士尼及酒店餐廳推出多款新春菜式，包括樂園戶外小食亭7款可愛造型的Duffy與好友海綿蛋糕、雲龍軒推出賀馬新春午市及晚市套餐、藝彩廚重新演繹傳統年菜、小鎮雪糕店熱情果芒果味扭紋軟雪糕。

香港迪士尼及酒店餐廳推出多款新春菜式。（香港迪士尼圖片）

推出「粵車南下」旅客專屬優惠 二人同行免費泊車

受惠於「粵車南下」政策，香港迪士尼預期更多大灣區家庭今個農曆新年駕車前來過節，因此將推出 「粵車南下」旅客專屬優惠，二人同行在指定平台買入園套票可享免費停車，即節省280元泊車費。