香港迪士尼錄5.36億淨利潤及750萬入場人次　同創開園以來第二高

香港迪士尼樂園繼2024年度終止連續9年虧損，錄得淨利潤8.38億元後，園方今日（28日）公布2025年度業績，再次錄得盈餘，金額為5.36億元，是樂園2005年開幕以來，第五度錄得盈餘。賓客人均消費按年升2%，創歷史新高。而總入場人次達750萬，與2014年財政年度並列香港迪士尼開園以來第二高紀錄。



香港迪士尼上個財政年度已開始償還由港府和華特迪士尼提供的貸款，2025財政年度完結前，已向股東全數償還所有貸款，首次實現「零貸款」。



香港迪士尼樂園繼2024年度終止連續9年虧損，錄得淨利潤8.38億元後，2025年度繼續錄得盈餘，金額為5.36億元。（資料圖片）

香港迪士尼指，香港出境旅遊需求迅速恢復、宏觀經濟環境持續不確定、2025年香港經歷極端天氣，以致訪港旅客的出行模式和到訪意欲均受影響。（資料圖片）

EBITDA及收入按年錄跌幅 香港迪士尼︰出境旅遊恢復、宏觀經濟不穩定及極端天氣影響

香港迪士尼今日（28日）公布2025財政年度的業績，錄得淨利潤5.36億元，是樂園2005年開幕以來，第五度錄得盈餘。不過，相比上個財政年度的歷史高峰，EBITDA（稅項、折舊及攤銷前盈利）及收入均微跌，分別錄得19.89億元及86.94億元，按年度跌13.5%及1.2%。

香港迪士尼指，鑒於香港出境旅遊需求迅速恢復、宏觀經濟環境持續不確定，以及2025年香港經歷極端天氣，以致訪港旅客的出行模式和到訪意欲均受影響，認為在此情況下，香港迪士尼的表現尤其值得肯定。

香港迪士尼2025年度總入場人次則錄得750萬，相比上年度的770萬跌2.5%。（資料圖片）

總入場人次錄750萬 已償還所有貸款首次實現「零貸款」

總入場人次則錄得750萬，相比上年度的770萬跌2.5%，但已與2014財政年度並列香港迪士尼創園以來第二高記錄。至於賓客人均消費按年升2%，創歷史新高；酒店業務持續靠穩，整體入住率由73%增至79%。

此外，在2025財政年度完結前，香港迪士尼已向股東全數償還所有貸款，首次實現「零貸款」，反映其財務狀況穩健。香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添指，穩健的業績表現充分體現度假區的韌性，以及迪士尼品牌歷久彌新的吸引力。