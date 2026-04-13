14歲腎病男童變身攝影師願望成真　拍攝迪士尼樂園再園內開攝影展

每個小朋友，心中都有不同願望，在生命脆弱的時候，達成願望或是他們點燃希望的火花。14歲的病童Ernest曾患上腎病，需長期在醫院接受治療。等待腎臟移植手術期間，去香港迪士尼樂園遊玩是他接受治療的動力。



除此之外，Ernest亦有一個攝影夢，在願望成真基金及香港迪士尼的協助下，他學習攝影技巧，其後更在迪士尼舉辦攝影展，讓大眾看到他的作品。



14歲的Ernest（中）向香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添（Tim Sypko，左）及願望成真基金主席梁美寶（右）介紹他的攝影展。（梁鵬威攝）

14歲的Ernest在願望成真基金及香港迪士尼的協助下，學習攝影技巧，其後更在迪士尼舉辦攝影展，讓大眾看到他的作品。（梁鵬威攝）

Ernest在願望成真基金及香港迪士尼的協助下，學習攝影技巧，其後更在迪士尼舉辦攝影展，讓大眾看到他的作品。（梁鵬威攝）

香港迪士尼樂園20年助400病童圓夢 向願望成真基金捐80萬

香港迪士尼樂園踏入20周年，上星期六（11日）舉辦派對匯集曾幫助的願望童，回顧願望成真旅程，並宣布向願望成真基金捐贈港幣80萬元，用作支持重病兒童實現願望。開業至今，香港迪士尼聯手基金協助400位小朋友，在孩子和家庭需要的時候，以迪士尼獨有的方式實現願望，締造快樂與希望。

香港迪士尼樂園踏入20周年，4月11日舉辦派對匯集曾幫助的願望童，回顧願望成真旅程。（梁鵬威攝）

每周一次迪士尼樂園之旅成等待換腎期間的支持

14歲的小小攝影師Ernest是願望童之一。Ernest曾患上腎病，等待腎臟移植手術期間，支撐他治療的是每周一次的迪士尼樂園之旅。他表示，當初知道病情時感到無助及害怕，「但我知道只有好好配合醫生，康復出院後，才能再次見到米奇老鼠。」

14歲的Ernest有一個攝影夢，在願望成真基金及香港迪士尼的協助下，他學習攝影技巧，其後更在迪士尼舉辦攝影展，讓大眾看到他的作品。（梁鵬威攝）

迪士尼樂園與願望成真基金安排專業攝影師指導拍攝技巧

5年前，Ernest曾在網上看見其他人為迪士尼拍攝的相片，一個攝影夢自此在他心目中慢慢醞釀。香港迪士尼樂園與願望成真基金今年知悉他的願望後，助夢想成真 。除了安排迪士尼專業攝影師親自指導Ernest拍攝技巧，更贈送相機，讓Ernest拍下珍貴時刻，最後更講他的作品展出，讓大眾一覽風采。

香港迪士尼樂園踏入20周年，與願望成真基金聯手協助400位小朋友，在孩子和家庭需要的時候，以迪士尼獨有的方式實現願望。（梁鵬威攝）

2006年願望童善怡是樂園首幾批獲助的病童，她8歲時確診血癌，需要在病房接受長達一年半的治療。（梁鵬威攝）

血癌女童成首批在迪士尼樂園達成願望病童：與小熊維尼影相好開心

除了Ernest外，香港迪士尼自2005年開幕起，便開始幫助病童。2006年願望童善怡是樂園首幾批獲助的病童，她8歲時確診血癌，需要在病房接受長達一年半的治療。療程期間，需服用不少藥物，導致善怡身體出現變肥、甩頭髮等狀況，令當時僅8歲的她傷心不已。

一位醫護看見善怡在病房落淚，便帶著有小熊維尼的書本向她介紹，小熊維尼性格樂天，身材圓嘟嘟很可愛，又說善怡和小熊維尼相似，一樣可愛。這番言論令善怡破涕為笑，外加父母經常播放迪士尼的卡通，讓她放鬆心情，漸漸地她愛上了迪士尼的世界。

善怡當年知悉香港迪士尼即將開幕後，便向願望成真基金及迪士尼表示想入園遊玩的原玩，「當年入園單獨與小熊維尼影相好開心，係我之後治療既動力之一」。

善怡（右）手上的小熊維尼是20年前初次到訪迪士尼時購買的玩偶。（梁鵬威攝）

如今，善怡已經康復並長大成人，目前從事市場營銷工作。她表示，昔日的願望成真經歷不僅給予她對抗病魔的勇氣，更深深影響了她的人生觀。在面對工作或生活壓力時，回想起這段奇妙旅程仍能給予她前進的動力；她現時亦積極參與支援活動，希望將這份愛心與正能量傳遞給其他正在抗病的兒童。