五一｜即日起坐東鐵落馬洲站北上　回程拍八達通減$6　優惠一文看

【五一／勞動節假期／北上消費／東鐵綫／八達通】五一勞動節假期將至，部份市民或計劃到深圳即日來回。港鐵今日（28日）公布，由即日起至今年9月30日，乘客持成人八達通或樂悠咭經港鐵落馬洲站北上，並於指定深圳地鐵車站拍卡，然後同日再經落馬洲站乘搭東鐵返港，出閘可扣減車費6元。若乘客並非經落馬洲站北上，只要在該批指定地點拍卡領取優惠，隨後經落馬洲站回港，亦可扣減車費3元。此外，羅湖及落馬洲站多項車站設施提升，包括增設「尿袋」租借站，首30分鐘費用全免。



由即日起至今年9月30日，乘客持成人八達通或樂悠咭經港鐵落馬洲站北上，於指定深圳地鐵車站拍卡，然後同日再經落馬洲站乘搭東鐵返港，出閘即可扣減車費6元。

「優惠換領點」包括福田口岸站、福民站、會展中心站及深大站。（港鐵圖片）

即日起至9月30日落馬洲站北上 指定地點拍卡同日回程出閘減$6

港鐵公布，由即日起至今年9月30日，乘客持成人八達通或樂悠咭經港鐵落馬洲站北上，並在4個指定深圳地鐵車站的「優惠換領點」，以同一張八達通拍卡，同日再經落馬洲站乘搭東鐵返港，出閘即可扣減車費6元。

若乘客並非經落馬洲站北上，只要在深圳的「優惠換領點」領取優惠，隨後經落馬洲站回港的車程，亦可扣減車費3元。

港鐵將於4月30日至5月5日期間的不同時段，加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務。（資料圖片）

羅湖站直駁1號綫，落馬洲站直駁4號或10號綫。（港鐵圖片）

共四個優惠換領點 有效期僅限拍卡當日

深圳地鐵綫路／車站／位置



．深圳地鐵4號綫／福田口岸站／站廳中部，近A出入口 (即福田港鐵特惠站)



．深圳地鐵4號綫／福民站／4和7號綫換乘通道口



．深圳地鐵1號綫／會展中心站／近B口進站閘機對面



．深圳地鐵13號綫／深大站／1號綫換乘通道對面



乘客須注意，優惠有效期僅限拍卡當日，拍卡後需在港鐵落馬洲站服務時間內使用，逾期無效。

港鐵在羅湖車站等候區換上更舒適的座椅，並提升抵港大堂的照明系統。（港鐵圖片）

羅湖站及落馬洲站均增設共享移動充電器租借站，首30分鐘費用全免。（港鐵圖片）

羅湖站及落馬洲站增「尿袋」租借站 首30分鐘費免費

港鐵又指，為照顧乘客需要，持續提升口岸站服務及設施，其中羅湖站多項優化已陸續完成，包括在車站等候區換上更舒適的座椅，以及提升抵港大堂的照明系統。而羅湖站及落馬洲站均增設共享移動充電器租借站，首30分鐘費用全免。

此外，因應五一黃金周大批旅客訪港，車站將加派人手設立「愛心服務站」，有需要時設置「關愛通道」，優先協助有特別需要旅客，包括長者、與嬰兒同行人士、行動不便人士等。