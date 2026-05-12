網約車｜葉文祺：起步配額倘過於保守　或扼殺市場供應削規管原意

運輸及物流局周一（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節，但文件未有交代車輛發牌數量。團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺同日表示，政府未來釐定牌照數目時，乘客體驗是不可退讓的底線，若起步配額過於保守，合法化反而可能導致市場有效供應收縮，削弱規管原意。



運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片）

葉文祺指出，將網約車納入正式規管的方向值得支持，不僅有助保障乘客安全及提升服務透明度，更能為的士與網約車建立更公平、有序的競爭環境。

乘客體驗是不可退讓底線

對於現階段文件未公布車輛許可證的具體數目上限，他強調，政府釐定牌照數目時，乘客體驗是不可退讓的底線，不能令市民在規管後面臨比現時更長的候車時間。若起步配額過於保守，合法化反而可能導致市場有效供應收縮，削弱規管原意。

他進一步分析，未來實際在路面營運的網約車數量，將會遠少於政府最終批出的牌照總額。現時大部份網約車司機以兼職模式營運，其上線時間及每日營運時數較為浮動，因此牌照數目不能與實際運力直接劃上等號。

運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片／楊凱力攝）

促評估時考慮「運力折算」因素

政府在評估發牌數量時，必須充分考慮此「運力折算」因素，在不加劇整體路面交通負荷的前提下，確保最終配額足以承接現時每日逾11萬程網約車行程的龐大出行需求，避免以過於保守的限制扼殺市場供應。