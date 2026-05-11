網約車｜平台須人臉辨識確認司機身份　設最低營運要求杜絕殭屍牌

運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節，包括要求網約車平台需利用人臉辨識等技術 ，確保司機為登記網約車車主，亦需向運輸署提交營運數據。司機方面，政府建議引入最低營運要求，例如要求網約車須於許可證有效期內完成指定行程數目，平均每月完成數十次行程，方可獲續期，以杜絕「殭屍牌」。車輛許可證可獲續期多於一次，但自許可證首次發出日起計，總時長不得超過5年。



政府計劃今年第三季邀請有興趣的網約車平台申請牌照，同時推出的士和網約車綜合筆試；第四季將邀請車輛和司機申請相關的許可證，獲核准的網約車平台同時開展籌備工作。



運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片）

平台需向運輸署傳送營運數據 署方會有突擊檢查

運輸及物流局表示，為了讓政府能夠有效監察平台的服務，當局會在網約車規管附屬法例中，訂明持牌網約車平台須備存的營運資料，例如接獲、完成及取消的訂單數目、乘客候車時間、投訴數字等。運輸署會與平台建立對接渠道，讓平台傳送營運數據，署方會進行定期評核及突擊檢查。

平台須在確認訂單時向乘客提供司機照片和相關資料

另外，當局指會透過牌照條件，要求網約車平台利用人臉辨識等科技，認證司機的身份，確保司機持有網約車許可證，同時為登記網約車的車主。平台亦須在確認行程訂單時，向乘客提供司機的照片和相關資料。

運輸署會設立網頁，供市民透過車牌號碼查證車輛是否已領牌。網約車亦須在指定位置，例如車輛前後的玻璃，展示運輸署發出的標識，以方便市民和執法人員識別。

當局建議附屬法例訂明網約車平台牌照有效期最長為5年，平台申請續牌時，運輸署會參考定期評核結果，以決定是否批准續牌。

運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片／楊凱力攝）

考慮優先發牌予已擁有私家車一段時間車主

至於車輛方面的規管及發牌，當局指留意到有意見擔心規管後，會有人特意買車入行，令本港私家車數目大量增加，加重道路系統的整體負荷。當局指，會考慮是否可在日後分配網約車車輛牌照時，透過適當方法揀選，例如優先考慮已擁有私家車一段時間的車主。

當局又透露，車輛牌照可獲續期多於一次，但自許可證首次發出日起計，總時長不得超過五年。為了令網約車能夠有效發揮運力，防止有人取牌後不營運，當局建議在續牌時引入最低營運要求，網約車須於牌照有效期內完成指定數量的行程，例如平均每月完成數十次行程，方可獲續期。

當局又建議網約車司機牌照有效期為5年，如符合相關要求，例如駕駛記錄良好，可獲續期，續期次數不設上限。

附屬法例「先訂立後審議」 第三季邀網約車平台申請牌照

當局計劃在今年上半年向立法會提交各項附屬法例，以進行「先訂立後審議」程序。完成審議後，當局會在第三季邀請有興趣的網約車平台申請牌照，同時推出的士和網約車綜合筆試；第四季將邀請車輛和司機申請相關的許可證，獲核准的網約車平台同時開展籌備工作，包括招募車主兼司機登記並進行認證，以及落實各項規管措施以符合法例規定和牌照條件。

針對違規平台、車輛和司機的主要罰則。（立法會文件截圖）