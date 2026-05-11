網約車｜Uber：倘牌照配額僅1.5萬將損服務供應　1.5萬司機恐失業

隨著政府就規管網約車發佈政策討論文件，網約車平台Uber發言人周一（11日）表示，該公司對社會有關網約車牌照配額的主流意見深表關注，認為倘配額設定為10,000至15,000，將難以應付香港市民及旅客現時的需求，並可能大幅影響本地居民及遊客使用網約車服務的體驗。



運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片）

Uber發言人稱，過去一年，逾30,000名司機依賴網約車平台賺取靈活收入維持生計，這將意味超過15,000名司機或一夜之間失去收入來源，同時整體網約車供應亦將大幅減少，嚴重影響乘客出行體驗。

若配額設定15,000 繁忙時段叫車失敗率或達四成

根據平台數據，若配額為15,000，預料乘客在繁忙時段每10次叫車，或多達4次未能成功預約。即使成功預約，在某些時段，候車時間亦料增至現時兩倍，車費更可能上漲至七成。

對於政府表示將會動態檢討配額，Uber表示歡迎，惟檢討機制必須以數據為本提供清楚指引，並定期進行檢討，以確保適切回應乘客需求。然而，檢討機制無法彌補初始配額設定過低的影響。

運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片／楊凱力攝）

籲敲定初始配額前審慎評估市場需求

是次附屬法例的規管方向，將直接決定市民日後的出行體驗。Uber呼籲政府在制訂附屬法例和敲定初始配額前，審慎評估現時和日後的市場需求，盡量避免實施後使數以千計司機失業，以及確保乘客現時的可靠出行體驗不會受影響，Uber承諾與政府及各持份者緊密合作。