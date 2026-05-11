網約車｜發牌數仍未定　政府：將稍後在憲報訂明　規管後動態調整

運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節，包括要求網約車平台需利用人臉辨識等技術，確保司機為已登記網約車車主。不過，文件未有交代車輛發牌數量。當局解釋指，去年通過的網約車規管主體法例，已賦權運輸署署長可藉憲報（即附屬法例），訂明可發出的車輛許可證的數目上限，當局會繼續聽取各界的意見再作考慮，預計上半年內立法會提交，各項附屬法例，以進行「先訂立後審議」程序。引入規管後，政府會因應市場發展和實際營運情況「動態評估」，檢視是否需要調整數目。



當局透過顧問公司估算，全港每日有11.4萬程網約車行程，估計有恆常提供網約車服務的活躍司機數目應低於3萬名；行內約六至七成司機是兼職，平均每周工作少於20小時。當局預期，網約車平均每天營運時間和運力最多為的士的三分之一。當局指大眾輿論普遍認為若只發出數千個牌照，無法滿足需求和維持現時體驗，認為數目應多於現時的士數量的1.8萬。



運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。

．60%至70%網約車司機平均每周工作少於20小時

．約20%網約車司機平均每周工作20至40小時

．10%至15%約車司機平均每周工作超過40小時



當局認為，網約車平均每天營運時間和所能提供的運力最多為的士的三分之一。（資料圖片）

網約車每日駕駛約11.4萬程 六至七成司機每周平均工作少於20小時

運輸及物流局在文件中透露，據顧問公司進行的調查，估計全港個人化點對點交通服務的每日乘客量約為88萬人次，當中的士佔約69萬，即約78%，其餘19萬人次乘搭網約車。網約車每程平均載客1.67人，即估計每日網約車共駕駛約11.4萬程。

綜合網約車平台資料，現時大部分網約車司機是兼職，約六至七成司機平均每周工作少於20小時；兩成多司機每周工作20至40小時；餘下約一成至一成半司機接近全職，每周工作超過40小時。調查考慮到網約車司機以兼職為主、流動性高的特點，當局估計有恆常提供網約車服務的活躍司機數目應低於三萬名。

3架網約車運力等同一架每天行走18個小時的士

當局又稱，的士與網約車營運模式甚為不同，一般而言一架的士每日營運約18個小時，網約車則屬私家車，主要利用閒置時段服務，加上日後須符合「人車綁定」的要求，預期網約車的平均每天營運時間和運力會遠低於的士。即使假設網約車平均每天營運約6個小時，運力也只等同的士的三分之一。

運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片／林振東攝）

運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片／楊凱力攝）

當局指大眾輿論發牌至少1.8萬 多於的士數目

業界意見方面，當局指，的士業界對網約車數量沒有「主流想法」，有業界組織認為發牌上限應訂於數千，亦有個別的士車隊營辦商建議最少一萬。網約車平台則普遍建議發出數萬個車輛許可證，並因應市場情況和發展適時調整數目。

大眾輿論方面，普遍認為若只發出數千個牌照，無法滿足需求和維持現時體驗，而參考其他地區的經驗，網約車數目通常是的士數倍，因此意見認為數目應多於現時的士數量的1.8萬。以上海、深圳、新加坡、坎培拉四地之的士與網約車比例計算，則香港網約車應發牌數目約為4.68萬至22.5萬。惟同時也有意見認為香港情況獨特，不應照搬其他地方的經驗，應更審慎，有聲音主張發牌數應至少一萬，但少於1.8萬。

當局指，會繼續聽取各界的意見再作考慮，並透過憲報公告訂立上限，在引入規管後，會因應市場發展和實際營運情況，進行動態評估，檢視是否需要調整。

個別的士業界組織認為網約車發牌上限應訂於數千輛

個別的士車隊營辦商建議最少發出一萬個車輛牌照



社會輿論有認為應發出多於現時的士數目（約1.8 萬輛）牌數

一些聲音主張應發出至少一萬個車輛牌照

另有意見認為應介乎1萬至1.5萬個

