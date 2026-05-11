網約車發牌｜田北辰：「最少最少」一萬　促政府每六個月檢討調整

今日（5月11日）有消息指，政府將建議發放至少1萬個網約車牌照，作為網約車合法運作的起步規模，實政圓桌召集人田北辰表示，他於該政團現任立法會議員莊豪鋒比對了鄰近多個城市的情況，認為網約車應該「一車一司機」，一萬架是最低起點，「可能要去到萬三、萬四先夠」。



田北辰表明，若網約車牌照數量公布時少過一萬，一定大力反對，「唔會收貨」。他又建議政府發牌後每六個月檢討一次，隨時調整。



實政圓桌召集人田北辰，與奪得新界西北議席的黨友莊豪鋒。（梁鵬威攝/資料圖片）

田北辰：多個鄰近城市「一開始已不止這個數字」

田北辰在社交平台發文稱，他與莊豪鋒一直遊說運輸及物流局，牌照數字最少應有一萬個。他指出，其實很多其他地方一開始有合法網約車的時候已不止這個數字，但考慮到香港有大量永久的士牌照，業界阻力大，需要「實際啲」面對這個特殊情況，如果開頭網約車太多，搞到的士業界反彈，可能罷駛搞出亂子。

香港的士業界咁多年，有咁多永久牌照，一路都好大力量抗拒網約車打入市場，所以我覺得，我哋要實際啲面對呢一個特別嘅情況。 實政圓桌召集人田北辰

田北辰比對道，深圳1架的士有差不多6架網約車，新加坡是4.5，上海則為2.6，而他與莊豪鋒之所以要求一萬，是因為從不同渠道得知，香港非法營運的網約車大約有1.5萬至2萬架，合法的士則有約1.8萬，當中已有逾登記做Uber Taxi，「如果合法網約車起點係一萬，到時我睇唔到仲有幾多的士會堅拒唔加入」。

一車一司機前提下「可能要去到萬三萬四先夠」

若政府採納有關建議，田北辰估算將來有接近3萬架網約車加的士，「我哋認為係一個合適嘅平衡」。但他亦擔心發牌之後會有新的需求，所以要求政府發牌六個月後檢討，之後每六個月檢討一次，若發現很難叫車就隨時調整，摸着石頭過河。

立法會在去年10月15日三讀通過《2025年道路交通(修訂)(網約車服務)條例草案》。（立法會直播截圖）

他又補充，實政圓桌最初提出發出一萬個網約車牌照時時，不是「一車一司機」，鑑於當局提出的立法框架建議一車只能一名司機駕駛車輛，在此前提下「一萬架就真係最少最少，可能要去到萬三、萬四先夠」。