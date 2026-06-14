假白胡椒｜《香港01》委託浸大測試證三款含大量澱粉　料成本極低

【「椒搖撞騙」系列之一】近年不時有市民在網上表示懷疑買到假白胡椒粒，放入熱水後溶化結塊，烹調後亦沒有胡椒味道。《香港01》委託浸會大學化學系，測試14款白胡椒粒，發現3款含大量澱粉。浸大高級講師何觀陞表示，食用大量澱粉對身體無害，相信由於澱粉製作成本低，有不法商人用作冒充白胡椒粒。



《香港01》委託浸會大學化學系高級講師何觀陞及其團隊，檢驗市面上14款白胡椒粒。（夏家朗攝）

《香港01》委託浸會大學化學系高級講師何觀陞及其團隊，檢驗市面上14款白胡椒粒。（夏家朗攝）

浸大化驗市面14款白胡椒粒 最平售價每克僅$0.13

《香港01》在本港連鎖超市、雜貨店、香料舖，以及香港和內地網購平台購入14款白胡椒粒，重約20克至200克不等，售價介乎8至36.9元。其中最便宜的一款僅需13元，便買到重約100克的國產白胡椒粒，平均每克只需0.13元。其餘樣本的產地分別為越南、馬來西亞等。

《香港01》委託浸會大學化學系測試市面上14款白胡椒粒，售價介乎8至36.9元，重約20克至200克不等。（夏家朗攝）

白胡椒粒是由胡椒果實經過水中發酵、去除果皮和風乾製成。（夏家朗攝）

有售貨員稱白胡椒造假聞所未聞

在14款白胡椒粒當中，一半在包裝上列出成份表。有雜貨店店員表明不知道如何分辨真假，亦有店員從未聽過有假的白胡椒粒，稱全都是真貨：「呢啲平嘢點會有假？」有香料店店員則分享貼士，指真貨明顯有白胡椒粒紋理，較堅實不易刮爛，即使成功刮開亦有一層「衣」（外皮）包裹。

有香料舖店員說，真貨明顯有白胡椒粒紋理，裏面堅實，不輕易刮爛，即使刮開都有層「衣」包裹。（任葆穎攝）

4大實驗揭穿假白胡椒：遇水溶解、滴碘液即變藍證含澱粉

大部份白胡椒粒的氣味辛辣，外觀有紋理，浸會大學化學系團隊用鎚仔大力砸爛後會碎成不規則形狀；3款有問題樣本的測試結果相近，表面光滑和偏白，氣味較淡且混雜奇怪氣味，用鎚仔輕力敲打就碎成粉狀。

浸大化學系團隊以鎚仔敲碎白胡椒粒。（夏家朗攝）

鎚仔輕力敲打3款有問題樣本變成碎粉（圖左）。（夏家朗攝）

敲碎圖右真白胡椒，看到內部深淺不一的果實及外皮。（夏家朗攝）

白胡椒粒是由胡椒果實經過水中發酵、去除果皮再風乾製成。負責實驗的浸會大學化學系高級講師何觀陞表示，白胡椒粒含胡椒鹼（Piperine），這種物質具油溶性及疏水性，不易溶於水中。

浸大團隊在第一個實驗中，先用清水浸泡白胡椒粒一小時，發現液體顏色輕微變黃。團隊其後以攪拌棒壓爛、搗碎水中的樣本，其中3款隨即溶爛，液體變成奶白色。其餘11款白胡椒粒則難以被搗碎，雖然有釋出黃色沉澱物，但樣本並沒溶解，相對維持完整顆粒狀。

團隊其後以攪拌棒壓爛、搗碎水中的樣本，其中3款隨即溶爛，液體變成奶白色。（夏家朗攝）

浸大團隊先用水浸住白胡椒粒一其餘11款白胡椒粒則難以被搗碎，雖然有釋出黃色沉澱物，但樣本並沒溶解，相對維持完整顆粒狀。（夏家朗攝）

14款白胡椒粒，發現當中3款溶解水中，液體變成奶白色。（夏家朗攝）

團隊其後進行第二個實驗，利用澱粉遇碘會變色的原理作檢測。碘液原本呈啡黃色，若接觸到澱粉質，便會即時轉為深藍色。測試結果發現，3款樣本在滴入碘液後呈深藍色，顯示其含有澱粉，其餘11款則維持碘液原本的泥黃色。

3款樣本（A、F、G實驗瓶）在滴入碘液後呈深藍色，顯示其含有澱粉，其餘11款有如圖中實驗瓶C，則維持碘液原本的泥黃色。（夏家朗攝）

紅外線光譜分析 證含大量澱粉

浸大再利用紅外線光譜儀，分析白胡椒粒的化學圖譜。每種化學物質都有其獨特的圖譜，就如同人類的指紋一樣。正常的白胡椒粒，其「胡椒鹼」結構包含芳香環（aromatic ring）和醯胺鍵（amide bond），因此圖譜在特定波數位置，會如山峰般突起，代表含有胡椒鹼成分。

然而，測試發現該3款問題樣本的圖譜完全「走樣」，峰段偏離正常值，反而與澱粉的圖譜非常相近。何觀陞推斷，該等樣本含有遠超正常水平的大量澱粉。

浸大再利用紅外線光譜儀，分析白胡椒粒的化學圖譜。（夏家朗攝）

浸大再利用紅外線光譜儀，分析白胡椒粒的化學圖譜。（夏家朗攝）

Sample A為其中一款有問題的樣本，其圖譜與澱粉（Starch）相近，但與另一款正常白胡椒粒（Sample B）不同。（受訪者提供）

正常白胡椒粒的圖譜中，於波數1400至1600處應有特定吸收峰，代表「胡椒鹼」結構中包含芳香環（aromatic ring）和醯胺鍵（amide bond），但該3款有問題樣本的峰段偏離正常值。（受訪者提供）

假白胡椒粒混精油營造辛辣味 學者拆解暴利真相

何觀陞說，食用大量澱粉對身體無害，因澱粉是食物的一種，惟澱粉的價格較白胡椒粒便宜，製作成本較低。記者翻查兩間均售玉米澱粉及白胡椒粒的商舖，發現每克白胡椒粒售價是玉米澱粉的3至6倍不等。

基本上澱粉係食物嘅一種，食用大量澱粉對身體冇特別問題。大家比較關注係用白胡椒粒嘅價錢買到澱粉，價錢上有所不同，變相相同重量，相對少量白胡椒但大量澱粉，成本上較便宜。 浸大高級講師何觀陞

浸大高級講師何觀陞說食用大量澱粉對身體對身體無害，惟澱粉的價格較白胡椒粒便宜，製作成本較低。(夏家朗攝)

浸大高級講師何觀陞說食用大量澱粉對身體對身體無害，惟澱粉的價格較白胡椒粒便宜，製作成本較低。(夏家朗攝)

3款涉事假白胡椒名單公開：拼多多、HKTVmall及屯門超市已下架

該3款有問題的白胡椒粒，分別在拼多多「賣香料的小鋪子」、屯門置樂花園附近的「明記超市」及 HKTVmall 「天目堂（香港）有限公司」購買。其中，記者最初收到拼多多的白胡椒粒時，快遞包裝外已能聞到濃烈胡椒味。為何假貨卻有刺鼻氣味？何觀陞指有兩個原因，一是澱粉顆粒可能加入了白胡椒精油，二是大量澱粉中混入了少量白胡椒，故能保留到胡椒味。

三款含大量澱粉的白胡椒已停售或下架，其中一間承認是「合成」。（另見稿）

《香港01》浸大高級講師何觀陞及團隊測試14款白胡椒粉。（夏家朗攝）