假白胡椒｜胡椒豬雜湯店曾購假貨　改越南入口　老闆教三招辨真偽

【「椒搖撞騙」系列之三】早前有網民懷疑買到假白胡椒粒，指浸熱水後會溶化結塊，烹調時亦沒任何味道。《香港01》委託浸會大學化學系測試14款白胡椒粒，發現其中3款懷疑含有大量澱粉。



假胡椒流入市面，不少街坊坦言意想不到，未來會購物時提高警覺。此外，有以胡椒豬雜湯馳名的食肆透露去年亦曾「中招」，購入比真貨便宜3成的懷疑假胡椒，熬湯後沒有辣味和香味。他分享三個「見椒拆招」的貼士，包括留意胡椒色澤、香味，以及從信譽良好老字號購買，以免購入假胡椒。



《香港01》委托浸會大學化學系測試14款白胡椒粒，發現其中3款懷疑含大量澱粉。（夏家朗攝）

《香港01》委托浸會大學化學系測試14款白胡椒粒，發現其中3款懷疑含大量澱粉。（夏家朗攝）

市民實測：真貨色澤深淺不一、假貨偏白

《香港01》委託浸大化學系化驗市面14款白胡椒粉，其中3款懷疑摻入大量澱粉（另見稿），外形與真貨大致相同。《香港01》記者準備真假白胡椒粒，於街頭邀請街坊辨別真假。

平時有煮胡椒豬肚湯習慣的李小姐與丈夫，經觀察及嗅聞後辨認出假貨。李小姐指出，真胡椒味道較濃，顏色偏深，假貨顏色則明顯偏白。其丈夫則留意到，假貨的形狀和色澤較為均勻統一，相反真貨的色澤有深有淺。李小姐稱不知道胡椒亦有造假，日後會向相熟或信譽更好的商戶購買。

李小姐及先生說，不知原來胡椒也有造假，日後會向相熟或者信譽更好的商戶購買。（何頴賢攝）

王小姐和友人對於有人賣假胡椒，她們感到震驚，「原來胡椒都有假？真係唔知道……之後去超市係咪要小心？ 」（何頴賢攝）

市民驚訝：白胡椒粒都有假？

王小姐和朋友仔細觀察兩袋白胡椒後，同樣留意到假貨色澤較淺，香味不及真胡椒。對於白胡椒以假亂真，他們感到驚訝。

原來胡椒都有假？真係唔知道……之後去超市係咪要小心？ 王小姐

亦有市民坦言，雖然對比下能看出分別，但平時購物時未必會主動留意，稍不留神便有機會買到假貨。

位於長沙灣的興記豬什專門店，招牌菜是胡椒豬雜湯，每月要用過百斤胡椒。他們曾經買到一批懷疑假貨，煮出來的湯底沒有辣味。（林幸泉攝）

位於長沙灣的興記豬什專門店，招牌菜是胡椒豬雜湯，每月要用過百斤胡椒。他們曾經買到一批懷疑假貨，煮出來的湯底沒有辣味。（林幸泉攝）

興記豬什專門店負責人陳先生指，假貨 外皮更淺色和光滑，而真貨外皮則較皺，而且色澤深淺不一，香味亦更強烈。（林幸泉攝）

食肆曾中招 稱假貨外皮更光滑淺色

除了普通街坊，即使餐廳也曾經中招。位於長沙灣的興記豬什專門店，招牌菜是胡椒豬雜湯，每月消耗過百斤胡椒。他們自開業起向一間香料供應商入貨，一直相安無事，至去年中有顧客反映胡椒湯沒辣味。負責人陳先生連續兩日試湯後，發現湯底確實不辣且沒有香氣，經檢查後懷疑該批胡椒中摻雜了假貨。

有日我自己試胡椒湯，冇乜辣味又冇乜香味。例如真貨嘅辣度係10，個假貨可能只得1咁。 興記豬什專門店負責人陳先生

陳先生隨即停用該批貨，轉向另一間供應商購入越南入口的真胡椒。雖然價錢貴3成，但辣度及香味均回復理想水準。

陳先生之後轉用從越南入口的白胡椒，比之前貴3成。他認為真貨觸感更「實」，外皮較皺，而且色澤深淺不一，香味亦更強烈。（林幸泉攝）

陳先生之後轉用從越南入口的白胡椒，圖片可見，該批真白胡椒粒經過一日的烹煮後，仍然呈粒狀，質地堅實。（林幸泉攝）

胡椒豬雜湯專門店分享三貼士

陳先生對比兩批貨後，向消費者分享3個「見椒拆招」的辨偽貼士：

看質感：懷疑造假的胡椒粒觸感較粉，質地「冇咁實」，真貨質地則較為堅實

看外表：假貨外皮較為光滑且顏色偏淺；真胡椒的外皮則明顯較皺，色澤深淺不一

聞香氣：真胡椒的香味與辛辣感強烈



他建議市民及業界購買前留意胡椒的外表及色澤，並向信譽良好的商戶購買。他亦希望政府加強對入口貨物的把關，保障消費者權益。