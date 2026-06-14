假白胡椒｜三款疑摻澱粉　HKTVmall下架　拼多多客服稱「合成品」

【「椒搖撞騙」系列之二】近日有網民懷疑買到假白胡椒粒，指浸熱水後會溶化結塊，烹調時亦沒胡椒味。《香港01》委託浸會大學化學系測試14款白胡椒粒，發現其中3款懷疑含有大量澱粉，分別購自網購平台 HKTVmall、內地平台拼多多，以及一間位於屯門的雜貨店。



HKTVmall 3月已終止與涉事代理商「天目堂」的合作，天目堂職員回應稱，公司僅屬入口商，不知道造假，亦沒有能力檢驗每一款產品。拼多多的涉事網店則承認該款白胡椒粒為「合成」製品，現已下架。海關表示已接獲有關假白胡椒粒的舉報並正跟進，如發現違反《商品說明條例》會採取執法行動。



《香港01》委托浸會大學化學系測試14款白胡椒粒，發現其中3款懷疑含大量澱粉。（夏家朗攝）

《香港01》委托浸會大學化學系測試14款白胡椒粒，發現其中3款懷疑含大量澱粉，會溶於水中（如圖右實驗瓶）。（夏家朗攝）

三款驗出混入大量澱粉的白胡椒粒，其中購自HKTVmall的包裝標示原產地為中國，每100克折合約14元；購自拼多多的國產貨每100克約13.7元（11.9元人民幣）；而屯門置樂花園附近的「明記超市」內地散裝貨則最貴，每100克約26.5元。

購自HKTVmall的假白胡椒，包裝顯示其代理商為「天目堂（香港）有限公司」，原產地為中國。（任葆穎攝）

購自拼多多的國產貨每100克約13.7元（11.9元人民幣），沒顯示產地等資訊。（賴卓盈攝）

批發公司查詢生產商不果 已停售產品

從HKTVmall 購入的白胡椒粒包裝上，顯示其代理商為「天目堂（香港）有限公司」。HKTVmall回覆查詢指，今年2月收到顧客投訴後，已即時要求涉事公司提供供貨證明。其後由於產品在專門的浮水測試及碘質測試中不合格，平台已於3月終止與涉事公司的合作，並向受影響顧客安排退款。

《香港01》到天目堂辦公室查詢，職員表示早前已有顧客查詢產品質素，公司曾就此聯絡內地生產商，惟至今得不到任何回應，已停售產品。

至於公司會否檢查其他調味料的成分，職員未有回應。

我哋只係入口商，唔係生產商，我哋都冇能力去檢驗每一隻產品…… 點解我要回應你呢？你係《香港01》之嘛，你又唔係香港政府。 天目堂職員

天目堂職員指，被驗出造假的白胡椒購自其他供應商，入口時不知造假，「我哋只係入口商，唔係生產商，我哋都冇能力去檢驗每一隻產品。」（何頴賢攝）

拼多多涉事網店售44萬件 四度追問始認「合成品」

在內地網購平台方面，拼多多涉事網店「賣香料的小鋪子」，同店另一款標榜「假一賠十」的白胡椒產品，至今已售出逾44.9萬件。

記者就實驗中驗出含大量澱粉的白胡椒粒四度追問客服，對方最終承認是「合成」製品，但拒絕透露具體含有甚麼成分，僅回應指「不滿意可申請退貨，退貨包郵」，該產品現已下架。

雜貨店稱不知造假：供應商可能已經執咗

至於散裝零售的明記超市，負責人鄭小姐表示不知道白胡椒粒造假。她指該批內地貨源已入貨一段時間，自己甚至不記得供應商名稱：「可能已經執咗。」鄭小姐強調日後會轉用更具信譽的供應商，並承諾願意讓購買了該批次的顧客辦理退換。

其中一款假白胡椒粒購買自屯門明記超市。（何頴賢攝）

明記超市負責人鄭小姐指，事前不知道白胡椒粒造假，日後會轉用更具信譽的供應商。（何頴賢攝）

海關收投訴正在跟進

白胡椒粒懷疑造假，海關表示接獲相關舉報並正在跟進，重申若發現違反《商品說明條例》將採取執法行動；消委會則指過去一年沒收到相關投訴。

在《香港01》測試的14款樣本中，有6款預先包裝產品沒有列明配料、成分組合或內含物質，有機會違反《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章） 。食安中心回應指會跟進情況，如商戶違例，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。