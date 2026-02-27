白胡椒｜網民HKTVmall買白胡椒浸水即溶！500萬粉絲網紅2招辨真假

白胡椒造假｜白胡椒味道辛辣，暖胃驅寒助消化，用來煮豬肚雞味道一流。但你可曾想過，碗裡的胡椒可能是「麵粉團」？有網民在社交平台大吐苦水，指在HKTVmall買的白胡椒浸水即溶還無味。翻查紀錄發現，該產品早前已有類似爭議，當時客服轉述商家回覆稱「確認為原粒白胡椒，磨粉後更易吸水，體積變大屬正常現象。」不過HKTVmall為保障客戶利益已安排退款。如今食安問題頻傳，我們又如何分辨真假？



白胡椒造假｜HKTVmall買來的白胡椒浸水即溶 網民：煲到黑人問號

事主在threads上發相控訴：「就咁浸熱水就會化，煲都唔駛煲」。從上傳的照片可見，原本應粒粒分明的胡椒，變成一塊「團狀物」令人反胃。此貼文一出引發熱議，有苦主現身說法，表示自己也曾中招直言「煲到黑人問號」。亦有網民大呻恐怖。

「好噁心」

「好多扁桃腺結石」

「嚇死！以為係大量白色珍珠」



對此，有人建議事主向海關、食安舉報，並且買胡椒等調味料時，最好選擇信譽良好的店，或認準知名產地的貨源。

「其實可以報海關+食安？Email HKTV CS再CC俾海關同食安？」

「買胡椒粒、香料等我推介上環源興香料公司，買好少份量都得，價錢唔貴；老闆又nice」

「去759買外國貨」

「去印尼舖買；再睇埋成份；有啲加米一齊打；所以無咁香」



白胡椒為什麼遇水即溶？

真的白胡椒是經過特殊加工製成的，不溶於水，無論浸泡幾耐都不會化開或變形。相反，假胡椒「遇水即溶」，是因為造假者為降成本，混合麵粉、玉米粉、胡椒香精甚至滑石粉、增白劑等物質，再用機械（造粒機）壓成球而成。一旦浸水澱粉便迅速溶解，水就會變成奶白色。若長期吃可能會導致腹瀉、嘔吐、消化不良嚴重恐傷肝腎。

白胡椒造假｜網紅教2步分辨真假

我們該如何判斷真假？逾5百萬粉絲的知名網紅辛吉飛就曾專門拍片教學，只需簡單2步，假胡椒便會立刻現形。

1. 泡水測試法

真、假白胡椒的外觀非常相似，僅憑肉眼不可分辨。這時可將其放入水中浸泡觀察。

真白胡椒：入水後先浮後沉。

假白胡椒：直接沉底。



2. 碘伏檢測法

第一個方法就可以分辨大部分，若想確保安全可在白胡椒上滴加碘伏，碘伏遇澱粉會變色。

真白胡椒：不會變色

假白胡椒：變深藍色或者藍黑色



參考資料：辛吉飛@抖音