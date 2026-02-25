白胡椒粒無味兼遇水溶化！顧客嬲爆質疑假貨　HKTVmall曾這樣回應

白胡椒粒居然會溶化？有男網民透過HKTVmall購買了一包白胡椒粒，發現浸水會溶化及完全無胡椒味，質疑買到假胡椒粒，於是在網上提醒其他人不要中伏。有網民驚訝「胡椒咁平都要造假，cXs」、「我都買過，煲到黑人問號」。



從HKTVmall網頁內相關產品介紹中，見到早前已有顧客反映該款白胡椒粒會發脹，而HKTVmall的客服回應指，經向商戶了解後，「商戶回覆已經同工廠核實，確認係原粒白胡椒。商戶表示如果原粒白胡椒被磨成粉，會更容易吸水，大小同形狀稍為大啲係正常情況」，最終HKTVmall為保障客戶利益而安排退款。



樓主所買的白胡椒粒黏在一起，令他懷疑買到假的白胡椒粒。（Threads@roger0v0）

樓主上載購自HKTVmall的白胡椒粒。（Threads@roger0v0）

早前已有顧客向HKTVmall反映該款白胡椒粒會發脹，而客服稱商戶向工廠核實是原粒白胡椒，但已安排退款。（HKTVmall網頁截圖）

HKTVmall網頁介紹該款產品時，有圖片稱是南白胡椒粒。（HKTVmall網頁圖片）

白胡椒粒溶化兼無味 男子質疑是假貨

有男網民在Threads上發相，指買到一包白胡椒粒，懷疑是假貨。從相片可見，這些白胡椒粒黏在一起，有部份看上去更是溶化了，浸出來的水也呈奶白色。樓主其後透露該產品購自HKTVmall，而根據網頁上的產品介紹，原價售60元，等價40元，且已賣出逾100包。

根據HKTVmall網頁上的產品介紹，該款胡椒粒產品原價售60元，等價40元，且已賣出逾100包。（HKTVmallｖ網頁截圖）

不少網民留言指難以置信，「開眼界」、「係咪填補物料嚟」、「胡椒咁平都要造假，cXs」、「麵粉團喔，拎去消委會投訴一下」、「喺咩地方買先？原粒胡椒應該係睇得出植物紋理，而且一開袋會好香，你呢啲真係好差喎」。

網民買過疑似假冰糖

有人則稱買過假冰糖，「話時話，我煲冰糖都係咁，唔溶會變晒一舊芋絲咁，有冇人試過？我當時就諗呢啲咁平嘅調味料都要做假？」。