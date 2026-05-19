深圳內衣品牌歌蘭莉Gelray攻港　首店插旗荃新天地全場低至半價起

近年大批內地企業進軍香港，​投資推廣署今日（19日）公布，內地女性家居服品牌歌蘭莉（Gelray）在香港開設首間分店，並以香港為地區總部拓展東南亞市場，期望該企業能為本地零售業帶來新動力。歌蘭莉品牌創始人則指，香港辦事處將肩負統籌東南亞業務的重任。



翻查資料，歌蘭莉2012年創立，公司地址位於深圳羅湖區，目前香港首店已在荃新天地開幕，並推出新店優惠，全場貨品低至5折起。



內地女性家居服品牌歌蘭莉（Gelray）進軍香港。圖為投資署消費品牌及款待總裁黃思敏（左二）、歌蘭莉品牌創始人房月寶（中）、歌蘭莉品牌聯合創始人王金花（左一）和投資署消費品牌及款待高級副總裁韓斯麗（右二）。（政府新聞處圖片）

歌蘭莉以香港作為地區總部拓展東南亞市場

投資推廣署公布，內地女性家居服品牌歌蘭莉（Gelray）在香港開設首間店舖，並以香港作為地區總部拓展東南亞市場。投資署消費品牌及款待總裁黃思敏表示，期待歌蘭莉為本地零售業帶來新動力，並以香港為母港揚帆出海，開拓更廣闊的亞洲市場。

黃思敏又指，香港作為國際商貿樞紐，擁有完善的物流基建、零關稅政策等獨特優勢，是內地品牌走向國際的理想跳板。

荃新天地5月6日已在社交平台公布，GELRAY為慶祝新店正式開幕，全場貨品低至5折起。（荃灣天地FB圖片）

歌蘭莉創始人︰香港辦事處將肩負統籌東南亞業務重任

歌蘭莉品牌創始人房月寶表示，香港不僅是通往亞洲及一帶一路市場的門戶，更是國際時尚與生活潮流交匯的核心，同時消費者敏銳且多元，與品牌理念不謀而合。

房月寶又指，香港辦事處將肩負統籌東南亞業務的重任，從市場研究、產品本地化，到建立分銷網絡，全方位推進品牌的區域發展策略。

歌蘭莉創立於2012年，圖為深圳東門店。（OpenRice圖片）

歌蘭莉慶祝荃新天地新店開幕 全場低至5折

歌蘭莉（GELRAY）創立於2012年，公司地址為深圳羅湖區，秉持創新、健康、專業的品牌理念，產品涵蓋家居服、內衣、塑身衣、瑜伽服及運動服等，以全尺碼及優質體驗為核心，讓每種身型的顧客在不同場景都找到合適的衣服。

翻查資料，荃新天地5月6日已在社交平台公布，GELRAY為慶祝新店正式開幕，將推出折扣優惠，全場貨品低至5折起。