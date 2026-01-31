投資推廣署：去年助560間企業來港開設或擴展業務　逾半來自內地

投資推廣署署長劉凱旋今日出席港台節目《星期六問責》時表示，去年協助560間企業海外和內地企業在港開設或擴展業務，較2024年升逾4%，估計首年已為香港經濟帶來逾690億元的投資，創歷史新高。當中近300間來自內地，40間來自美國，其餘來自法國及英國等。



投資推廣署署長劉凱旋指，最少30間海外或內地企業希望落戶香港，並進駐北都發展。(資料圖片)

至少30企業有意進駐北都

劉凱旋表示，中東及東盟地區的來港企業亦逐步增加，署方會繼續在傳統市場引進企業來港，其他新興地區，署方就可以讓企業到內地進行貿易之餘，亦可以落戶香港作為金融、管理或創科平台。她指，隨著內地企業出海增加，一般以香港作為「母港」，所以在港開設或擴展業務的佔比有所增加。

她表示，近期署方接觸到最少30間海外或內地企業希望落戶香港，並有進駐北都發展，當中包括教育、國際學校、外地大學、現代物流、現代倉儲、旅遊業等。她指，以往外來企業需要土地，署方都會找私人發展商協助，在發展北都之後，就有無限機遇。