內地理想汽車在港設海外總部　投資推廣署：創科生態系統注入動力

投資推廣署今日（16日）宣布，內地智能電動車品牌「理想汽車」於今年年初在香港成立海外總部，加強其研發、知識產權管理及供應鏈功能。



投資推廣署助理署長李淑菁表示，理想汽車選擇香港作為海外總部，顯示了香港在科技創新及金融方面的優勢；理想汽車作為新能源汽車產業的領導者，其進駐將為香港的創科生態系統注入動力。



投資推廣署表示，理想汽車的香港海外總部將承擔多重核心職能，包括作為海外投融資與資金管理中心、國際知識產權管理與技術標準輸出平台、全球研發協作樞紐、全球化人才招聘與培訓基地，以及國際供應鏈協調樞紐，發揮銜接內地與全球市場的戰略核心支點作用。

理想汽車金融合規總監王天琪指出，香港作為國際金融中心和科技創新樞紐，提供得天獨厚的資源和平台，助力理想汽車在全球舞台上實現更大的突破。他表示，香港政府在人工智能生態上的前瞻布局和各項利好政策，是吸引公司落戶的關鍵因素。

王天琪表示，理想汽車正與香港潛在合作方洽談新能源汽車的人工智能應用，期望借助香港的優勢，加速全球化進程。（投資推廣署相片）

王天琪表示，理想汽車正與香港潛在合作方洽談新能源汽車的人工智能應用，期望借助香港的優勢，加速全球化進程，向全球用戶提供創新技術和產品。自2015年成立以來，理想汽車已交付超過143萬輛車輛，是中國增程式電動汽車商業化的先驅。