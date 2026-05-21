超市大戰｜佳寶再推8折　近半年64日有折　逆市擴張突破百間分店

【佳宝食品超級市場全場8折／佳寶8折／佳寶／佳宝／京東／百佳／惠康／超市優惠／零售業／零售市道】近月本港超市大戰爆發，百佳、惠康及HKTVmall等實體或網上超市，都相繼推出折扣優惠，當中內地電商平台京東旗下佳宝食品超級市場（佳寶）最進取，由即日起至5月24日佛誕（星期日）再次全線門店貨品8折。



翻查資料，佳寶今年已先後9次推8折優惠，若連同最新一輪，今年首5個月優惠期共計64日，幾乎一半時間都有折，即每2.3日便有一日是8折。同時佳寶正在急速逆市擴張，目前在全港開約101間門店，其中10間店是今年新開張，平均每個月增兩間，更重拾昔日過百店的巔峰水平。



佳寶即日起全線8折，今年首4個月共有52日推優惠，幾乎一半時間都有折。（資料圖片／黃寶瑩攝）

內地電商平台京東去年8月15日宣布正式收購佳寶後，不斷推出8折優惠，圖為去年聖誕的8折優惠。（資料圖片）

佳寶今年先後9次推8折優惠 首5個月共計64日

本港近期爆發超市大戰，京東旗下的佳宝食品超級市場（佳寶）公布「驚喜快閃」，由即日起至5月24日全線門店貨品8折，即今年第9次推出全線8折。

翻查資料，佳寶不定期8折優惠可追溯至去年8月15日，當時京東宣布正式收購佳寶，隨即推出全線8折，其後內地「雙十一」購物節及聖誕節期間，佳寶也趁機再推8折，去年3次優惠期共計8日。

而佳寶的優惠期更有愈來愈長的趨勢，由去年兩三日逐漸增至10日或以上，若連同最新一期優惠，今年首5個月共計64日，即幾乎有一半時間都有8折，每隔2.3日便有一日8折。

佳寶突破百間店 今年逆市擴張10間店 平均每月增兩間

與此同時，佳寶正積極逆市擴張分店，由今年1月至今共新開10間店，即平均每月增兩間，分別位於將軍澳、屯門、粉嶺、長沙灣、馬鞍山、太古城及西灣河，遍佈港九新界。

據了解，佳寶上月底已在全港開有98間門店，即佳寶大圍新翠邨在5月17日開張後，若沒有其他分店關閉，總數已突破百間，共計約101間店，已重拾昔日過百店的巔峰水平。