超市大戰｜價格大比拼　佳寶全線八折　有罐頭平百佳惠康逾三成

聖誕節留港消費有何好去處？京東佳寶超市平安夜（24日）宣布推出「聖誕大促銷」，由）聖誕節（25日）至周六（27日），全線門店全場貨品八折出售，也是半年內第三度推出八折優惠活動。《香港01》記者聖誕節下午到葵芳3間超市，分別是盛芳街佳寶超市、葵芳廣場惠康，以及好爵中心商場百佳，抽取10款貨品格價。



結果發現，佳寶超市「大獲全勝」，即使不推出八折優惠，也有近半貨品較百佳惠康便宜。當中又以珠江橋牌豆豉鯪魚3罐裝的差距最大，佳寶超市八折優惠價55.2元，百佳及惠康則分別索價80元及89.9元，即佳寶便宜31%及38.6%。下文詳盡列出各超市的價目表。



京東佳寶食品超級市場12月25日聖誕節起一連三日推出全場照單八折。北角春秧街店分店下午初段人頭湧湧。（廖雁雄攝）

京東佳寶食品超級市場12月25日聖誕節起一連三日推出全場照單八折。柴灣華太大廈分店下午初段有不少人到來選購。（廖雁雄攝）

佳寶聖誕推八折優惠 被京東收購後半年三度減價

本港超級市場長期由兩大集團壟斷，不時有競爭對手出現。佳寶超市今年中被內地電商平台京東收購後，採取積極進取的攻勢，若連同現正推行的「聖誕大促銷」，半年來先後推出三次全線分店八折優惠，共計長達8日，每次都吸引大批街坊購物。

+ 7

《香港01》記者聖誕節下午到葵芳3間超市格價，分別是盛芳街佳寶超市、葵芳廣場惠康，以及好爵中心商場百佳，抽取10款市民日常購買的食用品，對比佳寶超市與百佳惠康的價格差距。

▼2025.12.25 葵芳京東佳寶超市價錢牌▼



+ 6

▼2025.12.25 葵芳惠康超市價錢牌▼



+ 6

▼2025.12.25 葵芳百佳超市價錢牌▼



+ 6

佳寶超市若不推八折優惠 近半貨品仍較百佳惠康平

結果發現，即使佳寶超市不推出八折優惠，也有接近一半貨品較百佳惠康便宜，包括李錦記蒜蓉213克裝、珠江橋牌豆豉鯪魚3罐裝、益力多家庭裝、營多印尼撈麵5包裝。至於另一半貨品的定價雖然較高，但與百佳惠康相差不遠。不過百佳惠康比佳寶便宜的貨品，多數是正有特價。

盛芳街佳寶人流最多，店內擠得水泄不通。（歐陽德浩攝）

珠江橋牌豆豉鯪魚3罐裝最抵買 較惠康平38.6%

若連同八折優惠計算在內，佳寶超市10款貨品均較百佳惠康便宜。當中又以珠江橋牌豆豉鯪魚3罐裝的差距最大，佳寶超市八折優惠只售55.2元，百佳及惠康則分別索價80元及89.9元，即佳寶分別便宜31%及38.6%。

葵芳廣場惠康的人流最少，收銀處無人排隊付款。（歐陽德浩攝）

好爵中心百佳受惠於葵芳港鐵站帶動人流。（歐陽德浩攝）

葵芳廣場惠康人流最少 收銀處無人排隊付款

此外，記者在格價的過程發現，盛芳街佳寶人流最多，店內擠得水泄不通，其次是受惠於葵芳港鐵站帶動人流的好爵中心百佳，至於葵芳廣場惠康的人流最少，收銀處無人排隊付款，店內的通道暢順，估計當時全店僅約10名顧客。