佳寶即日起全線8折　今年首4月共52日有折　學者料超市大戰將引爆

【佳宝食品超級市場全場8折/佳寶8折／佳寶／佳宝／京東／百佳／惠康／超市優惠／零售業／零售市道】本港兩大超市龍頭惠康與百佳上周鬥推88折減價戰，且傳出據報惠康合併百佳消息後，超市大戰繼續上演。今次輪到佳宝食品超級市場(佳寶)，由即日起至4月30日全線門店貨品8折。



翻查資料，佳寶今年已先後7次推8折優惠，若連同最新一期優惠，今年首4個月已增至共計52日，幾乎一半時間都有折，亦即每隔2.3日便有一日為八折日。同時佳寶正在急速逆市擴張，目前在全港開有98間門店，其中7間店是今年新開張，分別位於將軍澳、屯門、長沙灣及太古城等，遍佈港九新界。



有學者分析指，佳寶的特色是「街坊式減價」，只為薄利多銷，即不像兩大超市採用複雜的優惠，也不需申請會員儲分或領取優惠券，正針對不擅於計算的長者客群，預料將引爆超市大戰。「簡單嚟講就係燒錢，如果你係百佳同惠康點同佢鬥？」



佳寶即日起全線8折，今年首4個月共有52日推優惠，幾乎一半時間都有折。（資料圖片／黃寶瑩攝）

京東佳寶部份貨品仕自家品牌，分別是「七鮮」及「京鮮舫」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

百佳超級市場。（資料圖片/吳美松攝）

據《金融時報》引述消息報道，怡和正與長和磋商，計劃收購其超市業務部門百佳，並與怡和旗下DFI零售的全資附屬惠康合併。（資料圖片/吳美松攝）

本港近期出現超市大戰，繼兩大龍頭惠康與百佳上周推88折優惠，今次輪到佳宝食品超級市場(佳寶)，由即日起至4月30日全線門店貨品8折。

事實上，內地電商平台京東去年8月15日宣布正式收購佳寶，隨即推出全線八折優惠，同時引入過百款京東自家品牌商品。隨後佳寶在內地「雙十一」購物節及聖誕節期間，再度推出八折優惠，三次優惠期共計八日。

惠康與百佳亦屢次推出88折優惠，上周更傳出怡和集團據報正與長和進行磋商，計劃收購其旗下超市業務百佳，並與怡和旗下DFI零售集團全資附屬公司惠康合併。

內地電商平台京東去年8月15日宣布正式收購佳寶後，不斷推出八折優惠，圖為去年聖誕的八折優惠。（資料圖片）

佳寶今年先後七次推八折優惠 首四個月共計52日

在熾熱的減價戰氛圍下，佳寶昨日公布「四月壓軸獻禮」，4月24日至4月30日全線門店貨品八折。翻查資料，佳寶由新年至今日（24日），先後七次公布推出八折優惠，理由包括新年及復活節等，甚至無理由突然推出優惠，其中一次為反應熱烈再度加碼。

佳寶除了更頻繁推出優惠外，優惠期限更有愈來愈長的趨勢，由去年的兩三日逐漸增至10日或以上，若連同最新一期的優惠，今年首四個月共計52日，幾乎有一半時間都有8折，亦即每隔2.3日便有一日為八折日，較去年8月開業至年底，三次優惠期共計八日，明顯大增。

佳寶目前全港98間店 今年逆市擴張7間店

據了解，佳寶目前在全港開有98間門店。根據佳寶社交平台的公布，其中七間店是今年新開張，依次序是將軍澳、屯門、粉嶺、長沙灣、馬鞍山、太古城及西灣河，遍佈港九新界，可謂是逆市擴張。

恒大學者殷暉表示，京東收購佳寶目的為進攻香港市場，而搶佔市場的最佳方法必定是減價，而佳寶的特色是「街坊式減價」，只為薄利多銷，即不像兩大超市採用複雜的優惠，也不需申請會員儲分或領取優惠券，正正針對不擅於計算的長者客群。

恒大學者殷暉指，佳寶的特色是「街坊式減價」，只為薄利多銷，正正針對不擅於計算的長者客群。（受訪者提供圖片）

學者︰佳寶「街坊式減價」燒錢攻長者市場 百佳惠康難抵擋

殷暉又指，香港人口不斷老化，2030年將有25%港人為65歲以上，認為佳寶簡單明瞭的八折優惠，確實合適的招式攻佔市場，若百佳及惠康不作出改變，將難以抵擋。

如果我係投資商，買咗之後都想數字好亮麗，希望市場佔有率、銷售率明顯有增長，簡單嚟講就係燒錢。如果你係百佳同惠康點同佢鬥？ 恒大學者殷暉

經濟學者李兆波表示，百佳最近也開始推出折扣優惠吸客，估計佳寶因而不斷推出八折優惠，以保持競爭力。（資料圖片）

超市大戰或將一觸即發 佳寶不斷推八折保持競爭力

殷暉分析指，百佳及惠康在香港的市場佔有率約七至八成，若兩者合併成功，則具備足夠「牙力」向業主爭取減租，降低利潤減價增加競爭力，因此他預料超市大戰或將一觸即發，同時也能扭轉港人北上消費的局面。

經濟學者李兆波表示，超市的零售業銷貨價值過去數年不斷下跌，即百佳及惠康的收入減少，惟兩大超市的利潤率低至2%，百佳最近也開始推出折扣優惠吸客，估計佳寶因而不斷推出八折優惠，以保持競爭力。