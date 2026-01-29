馬年超市搶年貨客？　佳寶一連七日全場8折　迎戰百佳惠康88折

【馬年／農曆新年／辦年貨／京東／佳寶／佳寶超市／優惠】馬年將至，市民已開始準備辦年貨迎接新年，本月中百佳及惠康為了搶年貨客，曾罕有共同推出88折優惠。京東佳寶今日（29日）公布，由1月28日至2月3日舉行蛇年最後一場全線8折優惠，包括店內所有海味、零食與節慶食品，其中天龍原生態鮮鮑20頭（12隻裝300克裝）八折價後只需70.4元。



翻查資料，若連同是次農曆新年前的優惠活動，佳寶超市自去年8月中被內地電商京東集團收購後，已先後推出4次全線分店8折優惠，共計推出15日。



京東佳寶食品超市1月28日至2月23日舉行蛇年最後一場全線8折優惠，門市大排長龍。（京東佳寶圖片）

京東佳寶︰海味產品折後價格較本地超市便宜約20%

京東佳寶公布，隨著農曆新年臨近，京東佳寶食品超市昨日（28日）正式啟動蛇年最後一場全線8折優惠，供顧客辦年貨及準備團年飯，活動將持續至2月3日。

京東佳寶稱，已推出一系列具性價比的海味、零食與節慶食品，其中天龍牌原生態鮮鮑、即用頂級遼參等高端海味產品，折後價格較本地其他超市低約20%。

天龍原生態鮮鮑20頭（12隻裝300克裝）︰原價88元、八折價70.4元

天龍牌原生態鮮鮑6頭︰原價50元、八折價40元

天龍即用頂級遼參4頭500克裝︰原價450元、八折價360元



京東佳寶稱，已推出一系列具性價比的海味食品，折後價格較本地其他超市低約20%。（京東佳寶圖片）

2月6日至12日體驗周 提供免費試食及特定貨品優惠

京東佳寶又指，八折優惠包括節慶零食與傳統糕點，例如廣良興蛋卷、油角、笑口棗等經典港式年貨，Andi品牌開心果、腰果等堅果禮盒，以及發財年糕等應節食品。

此外，京東佳寶將在2月6日至12日推出「七鮮體驗周」活動，全港10間指定門店提供免費試食體驗，顧客可現場品嘗京東自家品牌的旗艦產品，包括七鮮粟米蔬菜豬肉水餃、壓榨一級濃香花生油，其中5升裝花生油活動期間由原價135.9元減價至99元。

京東佳寶部份貨品仕自家品牌，分別是「七鮮」及「京鮮舫」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

佳寶被京東收購後，石塘咀店8月16日中午人頭湧湧，收銀處大排長龍。（資料圖片／黃寶瑩攝）

京東去年8月中收購佳寶 半年4度出招

翻查資料，若連同上述的「農曆新年前大促銷」，佳寶超市自去年8月被京東收購後，已先後推出4次全線分店八折優惠，共計推出15日，今次的優惠期最長。

．2025年8月16日至8月18日︰京東剛收購佳寶超市，一連三日推出「全場8折大促活動」



．2025年11月11日至11月12日︰配合內地「雙11」購物節，一連兩日推出「全場8折優惠」



．2025年12月25日至12月27日︰推出「聖誕大促銷」，一連三日「全線狂歡8折」



．2026年1月28日至2月3日︰推出「農曆新年前8折大促」，一連七日「全線震撼8折」

