佛誕放生變殺生？漁護署籲謹慎思量　不當放生令動物受苦可囚3年

佛誕（25日）將至，或有市民選擇放生以祈積福。漁農自然護理署今日（22日）提醒市民，放生動物前必須謹慎思量。此外，署方指根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。



北角碼頭是放生熱點。（資料圖片/黃偉民攝）

漁護署表示，近年有市民進行放生動物活動時不當地放生動物，例如放置動物於不合適的環境，可能會影響該等動物的存活。另外，若放生的動物屬外來物種或與本地生態不協調，有可能對自然生態造成負面的影響。因此，政府並不鼓勵市民放生動物。

漁護署稱會派員適時巡查有可能出現放生活動的地點，並進行宣傳和教育工作。署方又表示，為保障動物福利，市民可考慮參與其他公益活動，例如植樹或參與動物福利團體和環保組織的義工服務。

2025年5月5日， 漁農自然護理署派員巡查以往常見放生活動的地點，包括大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭及西灣河渡輪碼頭等，並在該些地點派發宣傳單張，呼籲市民放生動物前謹慎思量。圖為漁護署人員於西貢公眾碼頭派發宣傳品。（政府新聞處圖片）

政府亦鼓勵市民支持及參與以科學為基礎的增殖放流，以代替不當的放生行為。而根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。