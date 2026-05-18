搶包山門票．長洲太平清醮交通｜佛誕深夜舉行　中環尾班船1:15開

長洲搶包山比賽將於周日（24日）佛誕在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，場地將設4個觀賞區域，共可容納約1650人。大會於晚上10時開始派發免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每人可獲派入場券一張，額滿即止。市民須按警方及大會工作人員指示，於晚上10時30分開始順序進入第一至第四區域觀賞賽事，當日凌晨1時15分將有一班特別航班由長洲前往中環。



長洲搶包山比賽將於周日（24日）在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行。圖為4月12日「包山嘉年華2026」的防墮安全訓練。（湯致遠攝）

周日晚11：30開幕禮 搶包山決賽5.25凌晨0時正式展開

大會於星期日晚上11時30分首先舉行開幕禮，按傳統習俗搶包山決賽於5月25日凌晨0時正式展開；而搶包山接力邀請賽則緊接個人賽舉行。警方到時將實施人群管制措施，並呼籲市民遵守警方及主辦單位工作人員的指示，人多擠迫時耐心忍讓。

5.25凌晨1:15特別航班由長洲前往中環 巴士有特別線

交通安排方面，5月25日凌晨1時15分將有一班特別航班由長洲前往中環；巴士公司亦會於5月25日約凌晨1時10分至約凌晨2時30分，開辦特別巴士路線第104R號由中環五號碼頭前往旺角。

多條通宵巴士路線改道經中環五號碼頭

此外，通宵巴士路線包括城巴第N8X號（往小西灣）、N90號（往海怡半島）、隧巴第N182號（往廣源）、N619號（往順利），以及九巴第N373號（往粉嶺）、 N368號（往元朗西），將由5月25日首班車起改道經中環五號碼頭。有關改道安排將維持至當日約凌晨2時（第N8X號）、約凌晨2時15分（第N90號）及約凌晨2時50分（上述其餘路線）。

城巴通宵巴士路線第N930號（凌晨1時35分往荃灣愉景新城的班次）、N952號（凌晨1時25分往屯門置樂花園的班次）、N962號（凌晨1時15分及凌晨1時45五分往屯門龍門居的班次）及九巴通宵巴士路線第N960號（凌晨1時25分往屯門建生邨的班次），亦將改道經中環五號碼頭。相關巴士路線會於中環五號碼頭外加設一臨時巴士站，方便市民。

如受惡劣天氣包括雷暴等影響，搶包山決賽或會取消。大會將按章程所列載的安排，以選拔賽成績決定名次，不會安排重賽。