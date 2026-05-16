嗇色園首辦慶祝佛誕浴佛活動　黃大仙祠周日延長開放至晚上8時

【佛誕／嗇色園／黃大仙】佛誕將至，相傳佛祖誕生之時，天空降下九龍，吐水為佛祖洗淨聖身，嗇色園宣布首度與國際佛光會香港協會合辦「慶祝佛誕浴佛」活動，黃大仙祠周日（17日）將延長開放時間至晚上8時，浴佛區設於黃大仙祠月老廣場，不限宗教信仰參與，更設有多個互動專區，包括「Q版浴佛展板」打卡區等。



嗇色園首度與國際佛光會香港協會合辦「慶祝佛誕浴佛」活動。（嗇色園圖片）

「慶祝佛誕浴佛」活動周末一連兩日（16日及17日）在黃大仙祠舉行。（嗇色園圖片）

黃大仙祠周日延長開放時間至晚上8時

每年農曆四月初八為佛誕，嗇色園為迎接佛誕，以表儒釋道「三教同尊」的宗旨，今年首度與國際佛光會香港協會，周末一連兩日（16日及17日）在黃大仙祠合辦「慶祝佛誕浴佛」活動，周日將延長開放時間至晚上8時，以便更多善信參與，而活動開幕典禮已在周五（15日）舉行。

嗇色園周六（16日）大排長龍。（嗇色園圖片）

浴佛區設於黃大仙祠月老廣場 不限宗教信仰

嗇色園介紹指，相傳佛祖誕生之時，天空降下九龍，吐水為佛祖洗淨聖身，是為浴佛儀式之源起。而「慶祝佛誕浴佛」活動不限宗教信仰，歡迎公眾及旅客參與，其中浴佛區設於黃大仙祠月老廣場，參加者以淨水灌沐悉達多太子聖像後，可獲結緣品即甘露水乙份。

活動不限宗教信仰，歡迎公眾及旅客參與。

設多個互動專區 包括「Q版浴佛展板」打卡留念區

黃大仙祠亦有各個互動專區，包括設有「Q版浴佛展板」的打卡留念區、以毛筆臨摹「星雲大師法語」簡化版法語字句的書法體驗、拓印星雲大師「一筆字墨寶」的一筆字拓印體驗，以及「三好拼圖」互動有獎遊戲區。