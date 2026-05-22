油價升︱環境局澄清油公司食價傳聞　柴油補貼先墊後付若違規拒還

受地緣政治影響，近月油價飆升，政府早前推出柴油補貼，每公升補貼3元。有意見指油公司在補貼計劃中存在提前加價「食價」的行為。



環境局今日（22日）表示，柴油價格上升並非本地獨有情況，上述「食價」推論與事實不符，需澄清「以正視聽」；當局又指計劃採取「先墊後付」機制，油公司先以補貼價售賣柴油，之後需向政府交報告，才可申請發還墊付金額，確保補貼落實到位。



因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）

環境局表示，為使柴油補貼落實到位，政府一直以「先墊後付」安排向油公司發還差價，即直接向油公司支付每公升3港元補貼。對有意見指近期柴油價格持續上升，推論油公司和分銷商出現「食價」行為，環生局強調說法與事實不符，必須澄清「以正視聽」。

局方指，受中東局勢影響，化石燃油價在各地均呈升勢，情況非香港獨有。與衝突前相比，每公升國際柴油價格曾上升最多10港元，而本地車用柴油牌價的最高升幅是7.5港元。另今日已有油公司調低柴油零售牌價，但預料柴油價仍會受中東局勢不穩而波動。

環境局又表示，​確保補貼落實到位，計劃設立「先墊後付」嚴格核數審計等多重把關機制。油公司和分銷商先以每公升減港幣三元的價錢向用戶售賣受補貼柴油，並須在給客戶的單據中列明補貼額與售價。油公司和分銷商須在一個星期後向政府提交報告，才可申請發還他們所墊付的金額。

政府會核實報告、銷售紀錄和發票，在確認無誤後才會發還差價，若有問題，政府有權不發還差價，以及轉介執法部門跟進，若存「食價」情況，油公司或不能拿回已墊付的差價。補貼計劃實行至今運作大致正常順暢。政府已陸續收到油公司和分銷商提交的每周報告，並正進行所需查核。

兩個月的補貼計劃完成後，油公司和分銷商需向政府提交經核數的審計報告，其中需列明在扣除所有折扣後的平均零售價格變動，與補貼期前及期間的相應進口價格的比較，若該比率有變動，便可能有「食價」的情況，核數師很容易發覺，政府可憑審計報告追責。

政府表示，會全力落實有關安排，盡力把關，務求補貼計劃能真正惠及受柴油價格上升影響的用戶。