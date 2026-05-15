中海油海南分公司：封關尚未實質影響業務續跟政策　料油價仍高企

中海油（0883）近年強調建成南海萬億大氣區，於去年底在南海北部已向國家提交探明天然氣地質儲量超1萬億方，提前一年實現目標，集團海南分公司尤其指出，去年建成了中國海上最大氣田，將助力粵港澳大灣區和海南自貿區的綠色可持續發展。



中海油同時預計，儘管中東戰局有所緩和，惟國際油價今年仍將企於高位，對公司的原油生產生意屬利好。



海南自貿區封關尚未實質影響業務 續跟進政策

中海油海南分公司指，分公司的主要產品為天然氣，將秉持做強天然氣、做大原油、做精新能源的策略利用當地資源。海南分公司2025年建成了中國海上最大氣田，是海南自貿港最大的天然氣供應商和大灣區重要的清潔能源供應地。

問及海南自貿區全面封關後，對於公司海南業務的影響，中海油海南分公司業務負責人表示，封關本身對於現在的業務場景並非全然適用，因此還沒有實質上的變化，後續會繼續跟緊政策的研究和推進，爭取進一步優化佈局。海南分公司2025年年產油氣當量超過1,000萬噸，其預計今年的產量和去年基本持平。

分公司負責人續表示，全球近十年新發現的大型油氣田以深水為主，儲量佔比68%，產量佔比27%，呈逐年上漲趨勢。而南海蘊藏的37萬億立方米的天然氣資源，約70%位於深水和超深水海域，因此海南將成為深水領域天然氣開發生產的主力軍，預計2030年海南分公司深水領域產量佔比可有61%。

料國際油價仍維持高位 利好原油生產生意

針對中東戰爭局勢導致的國際油價震盪，中海油負責人則表示，時下中海油在中東的業務有限，只有在伊拉克和阿聯酋的小項目，對於產量的影響較小。

若視乎國際油價的總體走勢，他分析指，中東局勢雖然有所緩和，但整體狀態仍尚混亂，原先周邊國家，每日經過霍爾木茲海峽的原油約2,000萬桶，而全球每日的原油消費約為1.05億桶，相當於海峽的產量佔比約20%，戰事影響之後，海峽每日的原油量只剩下約1000萬桶。若從開戰至今粗略估計，相當於累計缺少6億桶，因此料今年油價還將保持高位，對於中海油的原油生產生意存在一定利好。

從今年首季表現而言，該負責人指出，公司首季實現淨產量2.05億桶油當量，按年上升8.6%，表現靚麗，主要也是公司把握好了油價走高的窗口期。但對於今年整體的產量指引，仍然保持約7.8億桶油當量不變，因考慮到下半年存在颱風等不穩定因素。

此外其指出，除卻傳統油氣業務仍將成為現金流的主要來源，公司亦在培養第二增長曲線，包括發展海上風電項目，以及在勘探油氣的同時，開始兼顧關注稀有金屬礦產的潛力。