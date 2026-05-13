日本20年期國債殖利率升至1997年以來高點　油價高企加劇通膨擔憂

由於能源價格上漲加劇通膨壓力，日本20年期國債殖利率突破1月高點，觸及1997年以來的最高水平。

據彭博報道，20年期日債殖利率上升5個基點至3.495%，超過了1月20日創下的3.46%前高點。10年期和30年期國債殖利率也分別上漲至少5個基點至2.6%和3.86%。

由於美國和伊朗拒絕彼此提出的結束衝突方案，短期內找到解決方案的可能性降低，石油價格持續高企，日本國債殖利率面臨越來越大的上行壓力。與此同時，美債殖利率也攀升，因美國通膨加速，促使交易員增加對聯儲會未來加息的押注。

受圍繞首相高市早苗財政政策的擔憂影響，日本國債1月曾遭遇大幅拋售，影響波及美債。20年期日本國債流動性相對較差、波動性更大，其在這一走勢中的影響關鍵，放大了整體市場的波動。這一走勢引起美國財政部長斯科特·貝森特的關注，其強調跨市場外溢的風險。

儘管自4月30日以來日本當局進行多輪干預，但日圓兌美元匯率已恢復走弱，基本面壓力和中東緊張局勢持續存在。日圓走貶加劇通膨風險，並令主權債承壓，這加大了日本央行考慮加息的壓力。

日本財務大臣片山皋月表示，她的團隊正與貝森特就匯率政策密切協調，但拒絕就日本央行的討論發表評論。貝森特也對外匯過度波動表達了同樣的擔憂，他表示其團隊將與日本財務省保持密切溝通。