伊朗戰事推高油價　美國勞工實質薪資三年首縮水　逾半選民不滿

特朗普政府點燃的伊朗戰事，正在灼燒美國民眾的錢包。



美國Axios新聞網5月12日報道，受伊朗戰事引發的能源沖擊影響，美國民眾薪資三年來首次跑輸通脹，實際收入出現同比下滑。4月美國消費者價格指數（CPI）同比漲幅升至2023年以來新高，普通員工薪資增速不足以抵消通脹漲幅。能源、食品、機票價格大幅飆漲，成為推高通脹主力。

報道稱，伊朗戰事後續影響削弱了消費者的財務緩沖空間。與此同時，就業市場招聘行情低迷，勞工難以通過跳槽獲得更高薪資。

民眾實際收入縮水，而消費支出一直是維系美國經濟活力的關鍵，這一現狀對消費形成沖擊。

美國金融服務機構Edward Jones高級經濟學家James McCann在研究報告中表示：「美國家庭持續承受能源價格飆升帶來的壓力，進一步加劇了疫情以來民眾一直面臨的通脹困境。」

這張2026年3月26日拍攝的插圖，展示了霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及3D列印的油桶。（Reuters）

「此外，霍爾木茲海峽航運實際陷入停滯，物價上行壓力尚未見頂的風險正在上升。」

美國4月CPI同比上漲3.8%，較3月3.3%的漲幅大幅攀升，創下2023年以來最高水平。同期普通員工薪資同比上漲3.6%，雖較3月有所回升，但仍不足以抵消通脹漲幅。

換言之，民眾實際薪資同比下降0.2%，為2023年以來首次出現同比下滑。

即便聯儲局官員傾向於忽略食品和能源波動，4月CPI數據仍顯示，與居民生活開支密切相關的食品、能源品類物價漲勢居高不下。

上月通脹環比0.6%的漲幅中，能源價格上漲是主要推手；能源價格4月環比漲幅近4%，而3月漲幅約達11%，同比更是飆升18%。

受戰事進入第二個完整月份影響，此前3月走勢平穩的食品價格也大幅走高：食品雜貨與外出就餐價格環比漲幅均創下去年年底以來新高，而去年年底特朗普政府才剛下調多項食品進口關稅。

航空燃油成本攀升也推高了機票價格，4月機票價格環比上漲近3%，3月漲幅與之相近。

自疫情以來，美國居民消費價格累計漲幅接近30%，物價累積帶來的生活壓力始終未能完全緩解。

2026年4月24日，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在霍爾木茲海峽扣押埃帕米農達斯號船隻。（Reuters）

如今物價再度承壓，本就緊張的家庭開支雪上加霜，消費者信心跌至歷史低位。

報道分析指出，2022至2023年的通脹壓力源於疫情後續的供應鏈紊亂，彼時就業市場極度緊張，勞工擁有充足底氣跳槽加薪。

而如今由局勢不明的地緣戰事引發的能源沖擊，帶來的通脹壓力更難規避，且當下勞工跳槽、議價漲薪的機會大幅減少。

美國總統特朗普11日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電話采訪時表示，他計劃「在一段時間內」暫停征收聯邦汽油消費稅。

英媒10日報道，一項最新民調顯示，超過半數美國選民不認可特朗普政府對通脹和經濟的處理方式。同時，超半數選民不認可美國總統特朗普的工作表現。

報道認為，在11月中期選舉臨近之際，特朗普的關稅政策和伊朗戰爭正損害共和黨的選舉前景。

文章獲《觀察者網》授權轉載

