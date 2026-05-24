長洲太平清醮飄色．足本重溫｜色芯扮鄧炳強諷圍標 正義女神現身
撰文：陶嘉心
出版：更新：
今日（24日）是佛誕，長洲太平清醮各重點活動會一一進行，包括下午的重頭戲飄色巡遊。今年巡遊隊伍的主題包括諷刺圍標現象的「大圍收」、取材自國際油價高企的「高不可攀」、靈感來自碰瓷黨的「一網成擒」等。飄色巡遊下午兩時在北帝廟遊樂場起步，《香港01》將直擊過程。
+14
+6
今年飄色巡遊於今日（24日）下午2時開始，至4時45分結束，以長洲北帝廟遊樂場作為起點，途經新興街、大興堤路、中學路等，再回到起點。主辦單位「香港長洲太平清醮值理會」在下午1時30分起步前，將於長洲中興街風水里舉行太平清醮會景巡遊典禮。
+18
其中，長洲新興街街坊會今年飄色共有五個主題，分別有靈感來自碰瓷黨的「一網成擒」；諷刺圍標問題的「大圍收」；啟發自新渡輪加價的「乘人之苦」；取材於近期油價高企的「高不可攀」；向贊助商致意的「馬上富足」。
梁兆昌早前表示，今年報名色芯的人數突破千人，挑選出約450名小朋友試鏡，最終有9人成為色芯。
早上《香港01》前往長洲時，中環碼頭已聚集大批乘客等坐船，碼頭外已見人龍。有飄色「色芯」與家長早早到碼頭準備入島，亦有家長連同十多名親友，支持小朋友演出，並指一定會買寓意平安的平安包。有台灣旅客不知今日是太平清醮，從記者口中得知後大為驚喜。
至於長洲島上，傳統老店郭錦記早上門外已有市民排隊買平安包，第二代傳人郭宇鈿預計，今年太平清醮期間總共可售出6萬個平安包，與往年相若。面對北上潮挑戰，他指「（市民）北上消費有佢哋原因，咁我哋都做好自己」，已開設網店，並在零售門市上架產品。該店今年亦推出平安包公仔，並有不同餡料配件，他指大受歡迎。
▼2025年長洲太平清醮飄色巡遊▼
+10
長洲太平清醮2026｜周日佛誕飄色巡遊搶包山 一文看活動交通安排長洲太平清醮2026｜警方周日實施人流管制 料下午3至6時離場高峰長洲太平清醮｜搶包山比賽時間+飄色路線+交通攻略！附4觀賞貼士搶包山門票．長洲太平清醮交通｜佛誕深夜舉行 中環尾班船1:15開長洲碼頭活春宮 六旬男女認是片中人稱酒後犯案 判社服令80小時