長洲太平清醮2026｜周日佛誕飄色巡遊搶包山　一文看活動交通安排

長洲太平清醮重點活動將於周日（24日）佛誕舉行，一年一度的飄色巡遊及搶包山比賽，相信吸引不少市民及遊客專程入長洲觀賞。但活動舉行至凌晨結束，如沒有預訂過夜住宿，最遲要什麼時候趕尾班船？飄色巡遊又會在何時開始，有哪些地方可以觀賞？《香港01》整合各方資訊，一文看清當日活動詳情及交通安排。



▼新興街坊會上月舉行「色芯」試鏡▼



1、飄色安排

今年飄色巡遊於周日（24日）下午2時開始，至4時45分結束，以長洲北帝廟遊樂場作為起點，途經新興街、大興堤路(部份)、中學路等，再回到起點。主辦單位「香港長洲太平清醮值理會」在下午1時30分起步前，將於長洲中興街風水里舉行太平清醮會景巡遊典禮。

▼4月12日 長洲太平清醮搶包山參加者訓練日▼



2、「搶包山」觀賽安排

比賽時間：



「搶包山」決賽將於周日晚上11時30分舉行開幕禮，並按傳統於翌日凌晨零時零分展開，接力邀請賽會在個人賽後舉行。

入場券即日派發安排：



決賽當晚長洲北帝廟遊樂場足球場將設有四個區域供市民觀賞賽事，共可容納約1,650人。大會於晚上10時開始派發免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每名市民可獲派入場券一張，先到先得，額滿即止。已取得入場券的市民須按警方及大會工作人員指示，於晚上10時30分開始，順序進入第一至第四區域觀賞賽事。

現場查詢：



大會當日會在中環五號碼頭設置告示板，讓市民了解活動的相關安排，同時亦會在長洲碼頭及長洲北帝廟遊樂場入口處設置告示板及詢問處，由工作人員回答市民查詢。

惡劣天氣安排：



主辦單位當晚會留意天氣情況，如受惡劣天氣包括雷暴影響，為公眾安全起見，搶包山決賽將會取消。大會將按章程所列載的安排，以選拔賽成績決定名次。根據傳統習俗，搶包山決賽應在太平清醮指定時間內舉行，故不會安排重賽。

3、「搶包山」比賽資訊

今年有12名晉身決賽選手搶奪各項大獎，除了頒發獎盃予男子組冠、亞、季軍和女子組冠軍外，大會亦會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山上摘取最多平安包的參賽者。而由2016年起計，累積取得三屆比賽冠軍的男、女健兒將成為搶包山比賽的「包山王中王」或「包山后中后」。

▼4月12日 長洲太平清醮搶包山參加者訓練日▼



長洲太平清醮搶包山比賽將於5月24日深夜舉行，4月12日於北帝廟遊樂場足球場舉行訓練日，共200名參加者需完成今日的攀爬包山及防墜安全訓練，方可參與選拔賽。（資料圖片 / 湯致遠攝）

長洲太平清醮搶包山比賽將於5月24日深夜舉行，4月12日於北帝廟遊樂場足球場舉行訓練日，共200名參加者需完成今日的攀爬包山及防墜安全訓練，方可參與選拔賽。（資料圖片 / 湯致遠攝）

長洲太平清醮搶包山比賽將於5月24日深夜舉行，4月12日於北帝廟遊樂場足球場舉行訓練日，共200名參加者需完成今日的攀爬包山及防墜安全訓練，方可參與選拔賽。（資料圖片 / 湯致遠攝）

4、周日（24日）交通安排

新渡輪：



新渡輪將加密周日（24日）中環及長洲的班次，以疏導觀賞飄色巡遊的市民。另外，為配合深夜舉行的搶包山比賽，新渡輪特別於星期一（25日）凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，接載乘客返回市區。如沒有計劃在長洲過夜住宿，須注意此乃尾班船，若錯過了須等待至凌晨2時20分，將會有由長洲開出的翌日首班船，但若再錯過這班船，便要等至早上5時10分才有下一班船了。

新渡輪將於「搶包山」賽事後加開凌晨1時15分的班次出中環，方便市民離開。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

九巴、城巴：



巴士公司亦會於5月25日約凌晨1時10分至約凌晨2時30分，加開特別巴士路線104R，由中環五號碼頭前往旺角。

由港澳碼頭開出的通宵巴士路線，包括城巴N8X（往小西灣）、N90（往海怡半島）、隧巴N182（往廣源）、N619（往順利）、N373（往粉嶺），以及N368（往元朗西），將由首班車至約凌晨2時50分，改道經中環五號碼頭。

由銅鑼灣（摩頓台）開出的城巴通宵巴士路線，包括N930（往荃灣愉景新城）開出的凌晨1時35分班次、 N952（往屯門置樂花園）開出的凌晨1時25分的班次、N962（往屯門龍門居）開出的凌晨1時15分及凌晨1時45分的班次，亦將改道經中環五號碼頭，以及九巴通宵路線第N960（往屯門建生邨）的凌晨1時25分班次。

另外，警方預計明日下午3時至6時是市民離開長洲的高峰時段，屆時在長洲渡輪碼頭外排隊等候的人士請保持耐心，並遵從現場警務人員的指示。市民如非必要，請盡量避開此高峰時間。