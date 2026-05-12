長洲碼頭活春宮　六旬男女認是片中人稱酒後犯案　判社服令80小時

六旬男女涉在長洲的公眾碼頭的長凳上作出淫褻行為，有人拍片放在長洲居民的通訊群組內，影片隨後被廣傳。涉案男女事後被捕，他們除了承認是片中人，並透露因喝了酒而作出相關行為。兩人早前承認作出有違公德的行為罪。案件今（12日）在東區裁判法院判刑，裁判官林子康指二人的社會服務令報告正面，判兩人80小時服務令。



兩名被告依次為：馬麗卿（女，62歲，收銀員）及吳濤明（男，63歲，海員）分別被控1項作出有違公德的行為罪，指他們於控於或約於2025年10月29日，在香港新界長洲海傍街長洲公眾碼頭作出性質猥褻，淫褻及令人憎惡的有違公德的行為。

男被告吳濤明。(陳曉欣攝)

女被告馬麗卿。(陳曉欣攝)

早前有人在長洲碼頭的長凳作出淫褻行為，並被途人拍片廣傳，一對六旬男女事後承認是片中人。（HK01圖片）

女被告親自求情稱已知錯

女被告今自行求情稱知道做錯，求法庭給次機會，男被告有律師代表，表示沒補充求情。

兩人犯案時有途人經過

案情指，在2025年10月29日下午，一段片段在長洲居民的通訊群組內廣傳。片中可見一對男女正作出淫褻行為。當時女方張開雙腿，躺在長椅上，男方坐在其正前方，先後把頭部和左手貼近女方的下身私處，當時至少有一名途人經過。

經調查後，兩名被告在同月31日分別被捕。雙方均在警誡下承認是片中人，並指出因為飲了酒而犯案。

案件編號：ESCC1057/2026